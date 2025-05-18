Тур де Франс 2025 в Окситании: вот как пройдут местные этапы гонки

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Маршрут "Тур де Франс" в этом году полностью пройдет во Франции. Хотя старт состоится в Лилле в субботу 5 июля, бегуны также пересекут регион Окситания в период со среды 16 июля по четверг 22 июля. Вот все этапы их окситанского путешествия.

Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по велогонкам

Организаторы Тур де Франс 2025 года хотели, чтобы маршрут был полностью шестиугольным. В этом году он не выйдет за пределы границ Франции, чего не случалось с 2020 года. Таким образом, 21 этап, из которых состоит маршрут, пересечет не менее 11 регионов и 34 департаментов, в том числе семь в Окситании.

Поэтому любителей велоспорта в Окситании этим летом ждет настоящий праздник. Действительно, в 112-м выпуске Тур де Франс 184 гонщика пройдут 6 этапов в регионе. Будут протестированы несколько типов поверхностей: ровная, горная, холмистая… Велосипедистам даже предстоит пройти индивидуальную гонку на время.

Начало в Розовом городе

Гонщики начнут свое приключение в Окситании в Тулузе в среду, 16 июля, чтобы принять участие в 11-м этапе Тура, сразу после дня отдыха в Розовом городе. Они совершат круг, начав у стадиона, затем поднимутся на остров Рамье и прибудут в центр города.

Во время этой гонки по ровной поверхности велосипедисты проедут по нескольким улицам и площадям Тулузы, включая улицу Эльзас-Лотарингия, аллею Франсуа-Вердье, площадь Капитолия и многие другие.

Жители соседних городов также смогут увидеть участников, особенно в Бланьяке, Бозеле, Оссоне, Кастельмору. Они завершат свой круг, вернувшись в Тулузу, в район Компан-Каффарелли.

Горная гонка

На втором окситанском этапе Тур де Франс Спортсмены сменят ровные улицы Тулузы на Пиренейские горы на 12-м этапе Тура в четверг, 17 июля. Для этого они отправятся из города Ош в департаменте Жер, чтобы преодолеть маршрут протяженностью 181 километр. Во время этого путешествия они пересечут города Миранд, Вик-ан-Бигор, Понтак, Ассон, Ферьер, Аррен-Марсус, Аржелес-Газост и, наконец, Отакам.

На этом горном этапе им предстоит преодолеть два перевала. Сначала перевал Соулор, где велосипедистам предстоит преодолеть 11,9 км по уклону 7,3%. Затем перевал Коль-де-Бордьер длиной чуть более 3 километров с уклоном 7,6%.

Прежде чем прибыть в Отакам в Верхних Пиренеях, гонщикам предстоит преодолеть подъем протяженностью 13,6 км со средним уклоном 7,8%.

Следует отметить, что коммуна Отакам уже принимала шесть участников Grande Boucle с момента своего основания, последний из которых состоялся в 2022 году, когда победителем конкурса был признан Йонас Вингегор.

Уточнения

«Тур де Франс» (фр. Le Tour de France) — шоссейная многодневная велогонка, один из трёх гранд-туров.

