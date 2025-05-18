Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парадокс долгого сна: почему после продолжительного отдыха болит голова
Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума
Сирень в вазе — и всё в жизни становится на свои места: не шутка, а проверенный эффект
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Необрезанная сирень? Будьте готовы к неотвратимой катастрофе
Вечер без корма: опасные ошибки при кормлении кошки "с человеческого стола"
Эти гаджеты берут в поход даже те, кто не любит технику — и вот почему
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда
ТОП-5 звуков мотора, по которым советский водитель сразу понимал — что-то не то

Тур де Франс 2025 в Окситании: вот как пройдут местные этапы гонки

3:27
Спорт

Маршрут "Тур де Франс" в этом году полностью пройдет во Франции. Хотя старт состоится в Лилле в субботу 5 июля, бегуны также пересекут регион Окситания в период со среды 16 июля по четверг 22 июля. Вот все этапы их окситанского путешествия.

Соревнования по велогонкам
Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соревнования по велогонкам

Организаторы Тур де Франс 2025 года хотели, чтобы маршрут был полностью шестиугольным. В этом году он не выйдет за пределы границ Франции, чего не случалось с 2020 года. Таким образом, 21 этап, из которых состоит маршрут, пересечет не менее 11 регионов и 34 департаментов, в том числе семь в Окситании.

Поэтому любителей велоспорта в Окситании этим летом ждет настоящий праздник. Действительно, в 112-м выпуске Тур де Франс 184 гонщика пройдут 6 этапов в регионе. Будут протестированы несколько типов поверхностей: ровная, горная, холмистая… Велосипедистам даже предстоит пройти индивидуальную гонку на время.

Начало в Розовом городе

Гонщики начнут свое приключение в Окситании в Тулузе в среду, 16 июля, чтобы принять участие в 11-м этапе Тура, сразу после дня отдыха в Розовом городе. Они совершат круг, начав у стадиона, затем поднимутся на остров Рамье и прибудут в центр города.

Во время этой гонки по ровной поверхности велосипедисты проедут по нескольким улицам и площадям Тулузы, включая улицу Эльзас-Лотарингия, аллею Франсуа-Вердье, площадь Капитолия и многие другие.

Жители соседних городов также смогут увидеть участников, особенно в Бланьяке, Бозеле, Оссоне, Кастельмору. Они завершат свой круг, вернувшись в Тулузу, в район Компан-Каффарелли.

Горная гонка

На втором окситанском этапе Тур де Франс Спортсмены сменят ровные улицы Тулузы на Пиренейские горы на 12-м этапе Тура в четверг, 17 июля. Для этого они отправятся из города Ош в департаменте Жер, чтобы преодолеть маршрут протяженностью 181 километр. Во время этого путешествия они пересечут города Миранд, Вик-ан-Бигор, Понтак, Ассон, Ферьер, Аррен-Марсус, Аржелес-Газост и, наконец, Отакам.

На этом горном этапе им предстоит преодолеть два перевала. Сначала перевал Соулор, где велосипедистам предстоит преодолеть 11,9 км по уклону 7,3%. Затем перевал Коль-де-Бордьер длиной чуть более 3 километров с уклоном 7,6%.

Прежде чем прибыть в Отакам в Верхних Пиренеях, гонщикам предстоит преодолеть подъем протяженностью 13,6 км со средним уклоном 7,8%.

Следует отметить, что коммуна Отакам уже принимала шесть участников Grande Boucle с момента своего основания, последний из которых состоялся в 2022 году, когда победителем конкурса был признан Йонас Вингегор.

Уточнения

«Тур де Франс» (фр. Le Tour de France) — шоссейная многодневная велогонка, один из трёх гранд-туров. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии
Цветы и растения
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Улыбка на миллиард: Круз вернулся в Канны и превратил премьеру в киношоу года
Тур де Франс 2025 в Окситании: вот как пройдут местные этапы гонки
Советские грузовики, которые покорили даже самые капризные зарубежные рынки
Слои прошлого: обнаружены шокирующие подробности из глубин Земли
Советские железные дороги: рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…
До 30 — модно, после 40 — перебор: три табу для зрелого макияжа
Самые редкие и странные породы собак — одна из них спасает от холода
Новый метод лечения сердца шокировал медиков: впереди испытания на людях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.