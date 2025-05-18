Лига Испании полностью изменила свою позицию насчёт Килиана Мбаппе

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Сезон футболиста Килиана Мбаппе в "Реале" не стал тем грандиозным событием, которое он обещал. Однако после матча с "Майоркой" об игроке заговорили в испанской прессе.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

Кроме Суперкубка Европы и Клубного чемпионата мира, которые являются почти "формальностью" в клубе такого уровня, "сливочные" стали свидетелями того, как Лига чемпионов, Кубок Испании, а вскоре и Ла Лига ускользнули от них.

В матче с "Майоркой" им удалось отсрочить победу "Барселоны" в чемпионате, чудесным образом одержав победу в последние минуты матча (2:1). Француз, которого часто выделяли в начале сезона, теперь уже не является первым виновником, которого называет испанская пресса, скорее наоборот. Именно он вновь спровоцировал бунт, забив великолепный сольный гол в ворота "Майорки".

Например, журналистка El Chiringuito Кристина Куберо твердо заявила после матча: "Мбаппе — лучший в мире, он опережает Ламина Ямала".

Хотя это заявление заставит некоторых каталонских болельщиков подпрыгнуть со своих мест, оно также показывает, насколько Мбаппе удалось открыть глаза испанским наблюдателям.

"Француз снова стал лучшим игроком команды, он оказался настоящим кошмаром для обороны "Майорки". Он действительно голоден, и он ищет Пичичи с этой новой целью", — пишет Marca.

Мбаппе стал первым игроком, забившим 28 голов в своем первом сезоне в Ла Лиге после Роналду Назарио в "Барселоне" в 1997 году.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

