Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч

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Усман Дембеле может постигнуть жестокое разочарование, хотя он и является фаворитом на получение следующего "Золотого мяча".

Фото: commons.wikimedia.org by TheTank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золотой мяч

Из-за нечетного года в календаре 2025 года нет чемпионата Европы и чемпионата мира по футболу.

Поскольку серьезных соревнований между национальными сборными нет, решающую роль в определении обладателя следующего "Золотого мяча" будет играть Лига чемпионов. За 18 дней до финального матча между "Пари Сен-Жермен" и "Интером" на стадионе Fußball Arena München в Германии Усман Дембеле является серьезным претендентом на получение престижной индивидуальной награды.

По мнению букмекеров, десятый номер столичного клуба имеет 33% шансов сменить Родри в высшем дивизионе. Забив 25 голов с начала календарного года, Усман Дембеле проводит лучший сезон с начала своей карьеры. Бывший игрок "Барселоны" может добиться исторического четырехкратного успеха по итогам сезона 2024-2025 годов (Кубок чемпионов, Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов).

Однако Фабио Капелло даже не поместил его на пьедестал.

"Я бы проголосовал за Ламина Ямала в борьбе за "Золотой мяч". Мои голоса были бы такими: Винисиус, Мбаппе и, в первую очередь, Ламин Ямал", — сказал бывший тренер "Милана", которого цитирует El Partidazo из COPE.

Напомним, что для присуждения награды лучшему футболисту года организаторы используют три критерия. Речь идет об индивидуальной результативности, послужном списке и честной игре, а также о позитивном настрое игрока.

В голосовании принимают участие сто журналистов из ста государств, представляющих первые сто стран в рейтинге ФИФА.

Уточнения

Масу́р Усма́н Дембеле́ (фр. Masour Ousmane Dembélé, французское произношение: ​ [masuʁ usman dɛmbele]; род. 15 мая 1997, Вернон) — французский футболист, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции.

