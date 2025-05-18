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Челси свяжется с игроком сборной Англии стоимостью 68 млн

1:16
Спорт

"Челси" выйдет на связь по вопросу подписания контракта со звездой сборной Англии после внутренних переговоров за кулисами на "Стэмфорд Бридж" "на этой неделе".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Во время переговоров команда Энцо Марески спланирует приближающееся трансферное окно. С 1 по 10 июня у "Челси" будет ограниченная возможность зарегистрироваться и официально подписать новых игроков до начала CWC, и считается, что команда Марески хочет, чтобы в этот период времени несколько ее главных целей перешли в руки.

"У "Челси" есть несколько больших планов, над которыми они работают, и ряд игроков, которых они хотят подписать", — сообщил Филлипс в недавнем обновлении Substack.

Также будут заключены более существенные исходящие сделки, но лицам, принимающим решения наверху клуба, предстоит проделать большую работу и принять несколько важных решений.

К сожалению для Марески, "Челси", похоже, смирился с тем, что упустил защитника "Борнмута" Дина Хейсена, в то время как "Реал Мадрид" лидирует в гонке и уже согласовал сделку с "вишнями" на выплату его отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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