Челси свяжется с игроком сборной Англии стоимостью 68 млн

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Челси" выйдет на связь по вопросу подписания контракта со звездой сборной Англии после внутренних переговоров за кулисами на "Стэмфорд Бридж" "на этой неделе".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Во время переговоров команда Энцо Марески спланирует приближающееся трансферное окно. С 1 по 10 июня у "Челси" будет ограниченная возможность зарегистрироваться и официально подписать новых игроков до начала CWC, и считается, что команда Марески хочет, чтобы в этот период времени несколько ее главных целей перешли в руки.

"У "Челси" есть несколько больших планов, над которыми они работают, и ряд игроков, которых они хотят подписать", — сообщил Филлипс в недавнем обновлении Substack.

Также будут заключены более существенные исходящие сделки, но лицам, принимающим решения наверху клуба, предстоит проделать большую работу и принять несколько важных решений.

К сожалению для Марески, "Челси", похоже, смирился с тем, что упустил защитника "Борнмута" Дина Хейсена, в то время как "Реал Мадрид" лидирует в гонке и уже согласовал сделку с "вишнями" на выплату его отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

