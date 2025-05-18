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Питание или тренировки: что стоит в приоритете, если хотите похудеть или набрать массу

3:03
Спорт

Когда дело доходит до достижения своей лучшей формы, многие сталкиваются с вопросом: что важнее — тренировки или питание? Ответ на этот вопрос далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. Важно понять, что оба аспекта — и физическая активность, и правильное питание — неразрывно связаны между собой и играют ключевую роль в достижении результатов.

Приготовление пищи
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Приготовление пищи

Почему тренировки не могут быть на первом месте без правильного питания

Регулярные тренировки укрепляют мышцы, улучшая общее состояние здоровья. Физическая активность повышает уровень эндорфинов, что не только помогает чувствовать себя лучше, но и снижает уровень стресса. Однако без сбалансированного питания даже самые интенсивные тренировки не принесут желаемого результата. Мышечная масса не будет увеличиваться, а жир не будет сжигаться, если организм не получает необходимые для этого нутриенты.

Что дает правильное питание

Сбалансированное питание — это основа здоровья. Оно поддерживает нормальный обмен веществ, регулирует гормоны и дает организму энергию. Питание должно включать достаточно белка для роста и восстановления мышц, полезные жиры для нормализации гормонального фона, а также углеводы для энергии. Недоедание или неправильный рацион могут привести к потере мышечной массы и снижению эффективности тренировок.

Как сочетать питание и тренировки для достижения максимальных результатов

Для достижения лучших результатов важно учитывать оба аспекта — тренировки и питание. Если вы хотите похудеть, ключевым моментом будет создание дефицита калорий, который можно контролировать с помощью питания. Силовые тренировки помогут ускорить сжигание жира и нарастить мышечную массу. Чтобы набрать мышечную массу, нужно потреблять больше калорий, чем тратится, при этом акцентировать внимание на белках и углеводах.

Как тренироваться для потери жира и роста мышц

Чтобы похудеть, уменьшите свою норму калорий на 15-20%. Это можно сделать с помощью отслеживания потребляемых калорий через приложения. Увлажнение и полноценный сон также играют большую роль в процессе сжигания жира. Для роста мышц увеличивайте веса и объемы тренировок, ориентируясь на 3-5 силовых тренировок в неделю. Важно прорабатывать мышцы в разных плоскостях для более гармоничного роста.

Итог: правильное питание и тренировки — это две стороны одной медали

В конечном счете, только сбалансированное сочетание тренировок и питания дает максимальный эффект. Вы не сможете достичь желаемого результата, если игнорируете один из этих аспектов. Рекомендуется регулярно тренироваться, следя за рационом, и подходить к этому процессу комплексно.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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