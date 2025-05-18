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Ваши упражнения на пресс не дают результатов? Вот что вы делаете не так

3:58
Спорт

Если вы тренируетесь, чтобы сделать пресс более рельефным, возможно, вы замечали, что подъемы ног не дают желаемых результатов. Это упражнение часто не работает так, как ожидается. Почему? Давайте разберемся.

Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

Что происходит при подъеме ног

Наш пресс состоит из разных групп мышц: прямой, поперечной, внутренних и внешних косых мышц. Подъем ног — это изолированное упражнение, которое не влияет на сжигание жира на животе. Чтобы пресс стал видимым, нужно уменьшить общий процент жира в организме. Подъемы ног не помогут избавиться от жира в области живота, так как они не затрагивают жир, а только укрепляют мышцы. Поэтому, если у вас есть жировая прослойка, кубики пресса не будут видны, независимо от того, сколько раз вы выполняете это упражнение.

Почему не всегда работает пресс при подъеме ног

Когда мы выполняем подъем ног, основная нагрузка идет на тазобедренный сустав, а не на сам пресс. Это происходит из-за того, что тазобедренный сустав активно участвует в движении ног, а не в сокращении мышц живота. Чтобы правильно тренировать пресс, нужно избегать гипертонуса в тазобедренных суставах и сосредоточиться на правильной технике выполнения упражнений.

Что делать, чтобы достичь лучших результатов

Чтобы максимально эффективно тренировать пресс, выполняйте упражнения, которые задействуют именно прямую мышцу живота. Один из лучших способов — это упражнения, при которых нужно сокращать пресс, а не просто поднимать ноги.

Как правильно тренировать пресс

Положение

  • Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, спина прижата к земле.

Дыхание

  • Напрягите пресс, делая вдох, а на выдохе поднимите верхнюю часть тела, не поднимая сильно туловище, только на 30-45 градусов. Это позволяет задействовать именно мышцы живота, а не тазобедренный сустав.

Техника

  • Не забывайте о дыхании и правильно контролируйте его. Когда вы поднимаете тело, ваша задача — это скручивание, а не просто поднятие. Это позволит добиться лучшего сокращения пресса.

Силовые тренировки

  • Включите силовые тренировки в свою программу, чтобы укрепить спину и улучшить осанку. Также важно уделить внимание правильному питанию и снижению процента жира в организме.

Когда подъем ног может быть полезен

Если вы хотите делать подъемы ног, то добавьте их как элемент в комплекс упражнений, но не делайте их основным упражнением для пресса. Они могут быть полезны для тренировки мышц бедер и увеличения гибкости, но для пресса лучше использовать другие методы.

Как избежать ошибок при тренировке пресса

Не делайте рывков

  • Все движения должны быть плавными, без рывков. Плавное движение позволяет лучшему сокращению мышц и избеганию травм.

Не тренируйте пресс ради "сжигания жира" в этой зоне

  • Понимание, что нельзя сжигать жир только в одной области тела, важно. Чтобы пресс был видимым, нужно уменьшить общий процент жира в организме.

Не делайте упражнения при диастазе или проблемах с животом

  • Если у вас есть расхождение мышц живота (диастаз) или другие проблемы, такие как слабость поперечной мышцы, сначала проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать тренировки.

Чтобы добиться видимого пресса, важно не только выполнять упражнения, но и уделять внимание питанию, общему снижению жира в организме и правильной технике. Подъем ног — это упражнение, которое хорошо для укрепления бедер, но для пресса лучше использовать другие методы, такие как скручивания и другие упражнения на пресс.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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