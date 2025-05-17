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Минус 10 лет без скальпеля: эти 5 упражнений поднимут грудь и омолодят зону декольте

2:58
Спорт

С возрастом или после резких изменений веса грудь может терять упругость и форму — и это абсолютно нормально. Но хорошая новость в том, что ты можешь повлиять на её внешний вид: вернуть тонус, приподнять и визуально "освежить" зону декольте. Главное — регулярность и правильный подход.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Можно ли подтянуть грудь с помощью упражнений

Нарастить саму грудь, как мышцу, не получится — у неё просто нет мышечных волокон. Но можно укрепить окружающие ткани, мышцы спины и плечевого пояса. А ещё - улучшить осанку, чтобы грудь выглядела выше, а ты — стройнее и моложе.

Что важно помнить

  • Не переусердствуй с силовой нагрузкой: слишком "прокачанная" грудь может визуально утяжелить верх.
  • Работай с осанкой: это основа красивого силуэта.
  • Добавь к тренировкам растяжку и упражнения на мобильность грудного отдела.

Если нет времени на спортзал — просто

  • Следи за спиной, не сутулься.
  • Занимайся йогой, пилатесом или плавай.
  • Уделяй внимание дыханию и расслаблению.

А теперь — 5 упражнений, которые действительно работают.

Классика жанра: отжимания с колен

  • Размести ладони чуть шире плеч, напряги пресс и подкрути таз. Лопатки — вместе, локти сгибаем до 90 градусов. На вдох — вниз, на выдох — вверх. Делаем 2 подхода по 20 раз.

Разведение гантелей лёжа

  • Ляг на скамью или коврик, руки с гантелями вверх. Сгибаем локти слегка, разводим руки в стороны, сводим лопатки. На выдохе возвращаем в центр. Работаем плавно, 2 подхода по 20 повторов.

Молитва — работа с грудными мышцами

  • Встань прямо, ладони сложи перед грудью. На выдохе сильно прижми их друг к другу — почувствуй напряжение. Чередуем 30 секунд сжимаем — 30 секунд держим в статике. Всего — 2 минуты.

Сведение лопаток на животе

  • Ложись на живот, руки вытянуты вперёд. На выдохе подтяни руки к себе и сведите лопатки, не отрывая бёдер и живота. Это укрепит спину и сделает осанку "царской". 2 подхода по 40 секунд.

Упражнение у стены для растяжки

  • Встань у стены, руки на уровне плеч, корпус мягко опускай вниз, как будто "ныряешь". Задержись в растяжке на 20-40 секунд, не прогибаясь в пояснице. Сделай 2 подхода.

Главное — не останавливаться

Регулярные тренировки, пусть даже по 10-15 минут, дадут видимый результат. Подтянутая грудь — это не про размер, а про форму, осанку и уверенность. Так что выбирай движение, а не компромисс. И ты увидишь, как твое тело откликнется на заботу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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