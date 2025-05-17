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После тренировки нельзя этого делать: 7 привычек, которые мешают стройности и восстановлению

2:31
Спорт

Тренировка позади — кажется, всё, дело сделано. Но именно сейчас легко перечеркнуть результат неправильными действиями. Вот 7 распространённых ошибок, которых стоит избегать, если хочешь сохранить эффект от занятий и не навредить организму.

Девушка с фитнес ковриком
Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка с фитнес ковриком

Есть сразу после тренировки

Да, ты проголодалась — но потерпи.

"После тренировки организм работает на высокой скорости, сжигая калории. Не мешай ему этим заниматься", — советует основательница фитнес-сети Aerospace Лейла Фазель.

Оптимально — перекус через час.

Пить энергетики

  • Никаких банок с "ускорителями метаболизма". Они полны сахара, а это значит — резкий скачок инсулина, и процесс жиросжигания тормозится. Вместо пользы — быстрые углеводы и новая тяга к сладкому.

Ложиться спать

Отдохнуть хочется — но не в кровати. Организму нужно время, чтобы прийти в норму:

"Сон сразу после тренировки — всё равно что резкое торможение на скорости. Ничего хорошего для тела", — поясняет Фазель.

Пропускать растяжку

  • Мышцы тоже хотят "заминки". Несколько минут растяжки помогают молочной кислоте равномерно распределиться, снижают болезненность и делают тренировку более эффективной. Уходить из зала, минуя стретчинг — значит терять часть результата.

Вытирать лицо тренажерным полотенцем

  • Бактерии — привет. Если ты стелила полотенце на тренажер, а потом вытираешь им пот с лица — готовься к высыпаниям. Это прямая дорога к воспалениям и раздражению кожи.

Откладывать душ

  • Даже если зал — в двух шагах от дома. Пот быстро высыхает, закупоривает поры и становится питательной средой для бактерий. И да, 5 минут — это достаточно, чтобы кожа начала страдать.

Ограничивать воду

  • Вода — не враг фигуре. Пей столько, сколько хочется. После активной тренировки тело нуждается в восполнении жидкости, и игнорировать жажду — всё равно что глушить сигнал тревоги.

Помни: настоящая польза от тренировки начинается не только в зале, но и сразу после него. То, как ты восстанавливаешься, ухаживаешь за телом и реагируешь на сигналы организма, влияет на результат не меньше, чем количество повторений. Избавься от вредных привычек — и твои усилия действительно начнут работать на тебя.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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