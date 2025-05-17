После тренировки нельзя этого делать: 7 привычек, которые мешают стройности и восстановлению

Тренировка позади — кажется, всё, дело сделано. Но именно сейчас легко перечеркнуть результат неправильными действиями. Вот 7 распространённых ошибок, которых стоит избегать, если хочешь сохранить эффект от занятий и не навредить организму.
Да, ты проголодалась — но потерпи.
"После тренировки организм работает на высокой скорости, сжигая калории. Не мешай ему этим заниматься", — советует основательница фитнес-сети Aerospace Лейла Фазель.
Оптимально — перекус через час.
Отдохнуть хочется — но не в кровати. Организму нужно время, чтобы прийти в норму:
"Сон сразу после тренировки — всё равно что резкое торможение на скорости. Ничего хорошего для тела", — поясняет Фазель.
Помни: настоящая польза от тренировки начинается не только в зале, но и сразу после него. То, как ты восстанавливаешься, ухаживаешь за телом и реагируешь на сигналы организма, влияет на результат не меньше, чем количество повторений. Избавься от вредных привычек — и твои усилия действительно начнут работать на тебя.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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