Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клещи бегут с участка, едва почуяв запах этих четырёх зелёных охранников
Чёрная дыра сбилась с пути — и съела звезду: космос подкидывает новый кошмар
Новые поправки в закон: как здоровье водителя может стать причиной лишения прав
Картины в интерьере: магия, которая работает без ремонта
Прорыв в медицине: вакцину от аллергии на кошек готовят к массовым испытаниям
Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас
Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья
Челси свяжется с игроком сборной Англии стоимостью 68 млн
Россия ставит рекорды: более 35 млн долларов на закупку южнокорейской косметики

Роман Власов раскрыл главный секрет успеха Этери Тутберидзе: вот что его поразило

1:30
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Роман Власов признался, что интересовался методами работы известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Этери Тутберидзе
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Этери Тутберидзе

По словам Власова, он восхищается её подходом к подготовке спортсменов и стремится изучить секреты её успеха. Власов уверен, что у Тутберидзе впереди ещё много значимых побед.

Олимпийский чемпион отметил, что Тутберидзе успешно воспитывает талантливых фигуристов в условиях высокой конкуренции. Это помогает спортсменам закалять характер и стремиться к новым вершинам. Власов считает, что конкуренция — неотъемлемая часть любого спорта, и она делает спортсменов сильнее, цитирует олимпийского чемпиона Газета.Ru.

По мнению Власова, Этери — профессионал высокого уровня и строгий тренер, который знает, что нужно для достижения успеха.

"Мне интересны конкурентные отношения, характерные для любого вида спорта. Этери — профессионал, строгий и требовательный тренер, который знает, чего хочет. Она растит чемпионов. Не любителей", — подчеркнул Власов.

Она воспитывает настоящих чемпионов, а не просто любителей, которые смотрят соревнования по телевизору. Власов уверен, что Тутберидзе воспитывает таких же амбициозных и целеустремлённых спортсменов, как и она сама.

Уточнения

Эте́ри Гео́ргиевна Тутбери́дзе (настоящее отчество — Гогиевна; род. 24 февраля 1974 года, Москва, СССР) — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании.
 

Роман Андреевич Власов (род. 6 октября 1990г, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), трёхкратный чемпион мира (2011, 2015, 2021), четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2018, 2019). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Авто
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин
Авто
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Россия ставит рекорды: более 35 млн долларов на закупку южнокорейской косметики
Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем
Как манул выживает при температуре до -50°C: невероятная история маленького хищника
Безумная гипотеза 1958 года оказалась правдой: витамин B1 умеет больше, чем мы думали
Роман Власов раскрыл главный секрет успеха Этери Тутберидзе: вот что его поразило
Пожелтение прожилок на листьях томатов: причины и решения
Как шторы могут превратить хрущёвку в парижский лофт — и всё это за 15 минут
Топ-10 автомобилей, которые не стареют: машины, которые будут работать как новенькие через 10 лет
Эти четверо работают по ночам: яблоня цветёт, а урожай уже сгрызен
Туристический Алжир преобразится к 2030 году: вызовы пустынных туров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.