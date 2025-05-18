Роман Власов раскрыл главный секрет успеха Этери Тутберидзе: вот что его поразило

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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Роман Власов признался, что интересовался методами работы известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Этери Тутберидзе

По словам Власова, он восхищается её подходом к подготовке спортсменов и стремится изучить секреты её успеха. Власов уверен, что у Тутберидзе впереди ещё много значимых побед.

Олимпийский чемпион отметил, что Тутберидзе успешно воспитывает талантливых фигуристов в условиях высокой конкуренции. Это помогает спортсменам закалять характер и стремиться к новым вершинам. Власов считает, что конкуренция — неотъемлемая часть любого спорта, и она делает спортсменов сильнее, цитирует олимпийского чемпиона Газета.Ru.

По мнению Власова, Этери — профессионал высокого уровня и строгий тренер, который знает, что нужно для достижения успеха.

"Мне интересны конкурентные отношения, характерные для любого вида спорта. Этери — профессионал, строгий и требовательный тренер, который знает, чего хочет. Она растит чемпионов. Не любителей", — подчеркнул Власов.

Она воспитывает настоящих чемпионов, а не просто любителей, которые смотрят соревнования по телевизору. Власов уверен, что Тутберидзе воспитывает таких же амбициозных и целеустремлённых спортсменов, как и она сама.

Уточнения

Эте́ри Гео́ргиевна Тутбери́дзе (настоящее отчество — Гогиевна; род. 24 февраля 1974 года, Москва, СССР) — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании.





Роман Андреевич Власов (род. 6 октября 1990г, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), трёхкратный чемпион мира (2011, 2015, 2021), четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2018, 2019).

