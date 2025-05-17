Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 освежающих напитка, которые к лету помогут повысить ваш иммунитет
Как быть умнее за рулём: 7 секретных приёмов, которые знают только опытные водители
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России
Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира

Чемпионская гонка РПЛ: бывший нападающий назвал клуб, которому достаточно 2 побед

1:12
Спорт

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин поделился своими мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

По его мнению, ЦСКА, который отстает от "Краснодара" на шесть очков и от "Зенита" на пять, уже не может претендовать на победу. При этом Масалитин считает, что "Краснодар" имеет преимущество над действующим чемпионом.

Эксперт отметил, что "Краснодару" достаточно выиграть две игры, чтобы стать чемпионом, пишет Газета.Ru.

"У "Краснодара" все в его ногах. Если он две игры выиграет — он ни на кого не смотрит и становится чемпионом. А "Зенит", даже если выиграет две игры, все равно будет зависеть от "Краснодара". Вот и все", — сказал Масалитин.

После 28 туров "Краснодар" набрал 61 очко, а "Зенит", который выиграл последние шесть чемпионатов и стремится к рекордному седьмому титулу подряд, имеет 60 очков. В предыдущем туре "Краснодар" проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:1, потеряв преимущество в четыре очка над главным преследователем.

Уточнения

Валерий Николаевич Масалитин (27 сентября 1966, Белгород, СССР) — советский и российский футболист, нападающий. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
3 освежающих напитка, которые к лету помогут повысить ваш иммунитет
Как быть умнее за рулём: 7 секретных приёмов, которые знают только опытные водители
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Чемпионская гонка РПЛ: бывший нападающий назвал клуб, которому достаточно 2 побед
Генно-модифицированные деревья: зачем их могут массово высаживать в России
Кабачки затаили обиду: эти растения мешают им расти и мечтать о плодах
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Как правильно поливать картофель для получения качественного урожая
Чехия на карте: 5 потрясающих замков, которые очаруют вас
Швейцария громит Германию: хоккейный триумф на Чемпионате мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.