Чемпионская гонка РПЛ: бывший нападающий назвал клуб, которому достаточно 2 побед

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Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин поделился своими мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

По его мнению, ЦСКА, который отстает от "Краснодара" на шесть очков и от "Зенита" на пять, уже не может претендовать на победу. При этом Масалитин считает, что "Краснодар" имеет преимущество над действующим чемпионом.

Эксперт отметил, что "Краснодару" достаточно выиграть две игры, чтобы стать чемпионом, пишет Газета.Ru.

"У "Краснодара" все в его ногах. Если он две игры выиграет — он ни на кого не смотрит и становится чемпионом. А "Зенит", даже если выиграет две игры, все равно будет зависеть от "Краснодара". Вот и все", — сказал Масалитин.

После 28 туров "Краснодар" набрал 61 очко, а "Зенит", который выиграл последние шесть чемпионатов и стремится к рекордному седьмому титулу подряд, имеет 60 очков. В предыдущем туре "Краснодар" проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:1, потеряв преимущество в четыре очка над главным преследователем.

Уточнения

Валерий Николаевич Масалитин (27 сентября 1966, Белгород, СССР) — советский и российский футболист, нападающий.

