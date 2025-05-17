Даже 10 минут спорта в день могут продлить жизнь: вот как начать, если вам за 50

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Гребцы в возрасте 70, 80, 90 лет, побеждающие на чемпионатах мира? Звучит как фантастика, но для спортивного учёного Лоркана Дейли это — часть повседневной работы. Он изучает, как люди старше 50 сохраняют силу, выносливость и страсть к спорту.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

Один из его подопечных — 92-летний чемпион мира по гребле. Причём он начал заниматься этим видом спорта… в 73 года.

Всё, что открывает Дейли в своих исследованиях, говорит об одном: возраст — не приговор. И не отговорка. Да, вы не станете моложе, но вы вполне можете стать сильнее, выносливее и энергичнее, чем были десять лет назад. Даже если начнёте сегодня.

Резервы организма — больше, чем вы думаете

В идеальных условиях вы бы занимались спортом с юности и лишь немного теряли форму с возрастом. Но даже если начать в 70, можно прийти к невероятным результатам. Его собственный дедушка — доказательство этому. Ричард Морган открыл для себя греблю в 73 и к 92 годам стал четырёхкратным чемпионом мира в своей возрастной категории.

Физиология, по словам Дейли, остаётся гибкой. Достаточно регулярной тренировки, и тело откликнется. Всё, что требуется, — немного времени, упорства и терпения.

Сила плюс выносливость — рецепт, проверенный наукой

Самое важное в тренировках, по словам Лоркана, — сочетать два компонента: аэробную нагрузку и упражнения на силу. Это не просто его мнение, а выводы серьёзных исследований. Пожилые люди, которые регулярно тренируются на выносливость и хотя бы раз-два в неделю делают силовые упражнения, живут дольше — риск преждевременной смерти у них ниже на 41%.

Если вы начинаете с нуля, начните просто. Один день — прогулка, другой — приседания у стула. Далее — постепенно увеличивайте продолжительность и темп ходьбы, подключайте упражнения с собственным весом. Главное — движение. Постоянное, пусть даже малое.

Даже 10 минут могут всё изменить

Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало: у людей старше 50, которые ежедневно двигаются хотя бы 10 минут — будь то энергичная ходьба, уборка, велосипед или садовые работы — риск смерти снижается почти на 55%. И это при том, что они могут сидеть до 10 часов в день.

Дейли настаивает: не нужно быть олимпийцем, чтобы почувствовать эффект. Даже маленькое усилие каждый день радикально улучшает самочувствие, уровень энергии и общее качество жизни.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

