Новый обязательный экзамен появится в школах: теперь этот предмет не получится прогуливать

В российских школах предложили ввести новый обязательный для сдачи экзамен — физкультуру.
"Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть", — считает член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.
По её словам, нынешняя система оценки знаний по физкультуре требует доработки.
Павлова уверена, что нужно создать единый подход к проведению экзамена с учетом состояния здоровья школьников, сообщает KP. RU.
Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования.
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