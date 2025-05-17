Новый обязательный экзамен появится в школах: теперь этот предмет не получится прогуливать

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

В российских школах предложили ввести новый обязательный для сдачи экзамен — физкультуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Angelamatheson1975, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дети

"Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть", — считает член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.

По её словам, нынешняя система оценки знаний по физкультуре требует доработки.

Павлова уверена, что нужно создать единый подход к проведению экзамена с учетом состояния здоровья школьников, сообщает KP. RU.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования.

