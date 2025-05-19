Побегаю по утрам за вас, недорого: вот зачем люди нанимают бегунов за деньги

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Объявления людей, которые предлагают сделать за вас пробежку, не шутка. Такие услуги на самом деле пользуются спросом.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спорт в паре

Бегунов чаще всего нанимают люди, уставшие от постоянного контроля партнера. Услуга дает возможность получить час-полтора законного отдыха, который будет подтвержден скринами с телефона или фотографиями фитнес-браслета с результатами тренировки, пишет KP. RU.

Не так часто бегунов нанимают те, кого окружение "запарило" со здоровым образом жизни. За такую "пробежку" придется заплатить 300-500 рублей в час, но некоторые уверены, что оно того стоит: вроде бы бежишь, а сам сидишь в кафешке с горячим капучино.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



