Побегаю по утрам за вас, недорого: вот зачем люди нанимают бегунов за деньги

Объявления людей, которые предлагают сделать за вас пробежку, не шутка. Такие услуги на самом деле пользуются спросом.
Бегунов чаще всего нанимают люди, уставшие от постоянного контроля партнера. Услуга дает возможность получить час-полтора законного отдыха, который будет подтвержден скринами с телефона или фотографиями фитнес-браслета с результатами тренировки, пишет KP. RU.
Не так часто бегунов нанимают те, кого окружение "запарило" со здоровым образом жизни. За такую "пробежку" придется заплатить 300-500 рублей в час, но некоторые уверены, что оно того стоит: вроде бы бежишь, а сам сидишь в кафешке с горячим капучино.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?