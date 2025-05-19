Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот так любовь к мопсу может обернуться слезами — что скрывает его милая мордочка
Ананасовое мороженое, которое сделает ваш день: 5 шагов к свежему летнему десерту
Из страха в уверенность: как уличная кошка становится самой главной в доме
Как в детском саду, только вкуснее: выпекаем булочки, от которых взрослые просят добавки
Обезьяны заговорили, как люди: что теперь будет с лингвистикой
Стройность без голода: Мария Погребняк подробно расписала своё меню
11% роста в ювелирной индустрии: какие бренды лидируют
Заметили трещину в стене — не откладывайте: действует проверенный способ
Канны встречают Спейси: оправданный актёр получит награду спустя 10 лет молчания

Побегаю по утрам за вас, недорого: вот зачем люди нанимают бегунов за деньги

0:44
Спорт

Объявления людей, которые предлагают сделать за вас пробежку, не шутка. Такие услуги на самом деле пользуются спросом.

Спорт в паре
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спорт в паре

Бегунов чаще всего нанимают люди, уставшие от постоянного контроля партнера. Услуга дает возможность получить час-полтора законного отдыха, который будет подтвержден скринами с телефона или фотографиями фитнес-браслета с результатами тренировки, пишет KP. RU.

Не так часто бегунов нанимают те, кого окружение "запарило" со здоровым образом жизни. За такую "пробежку" придется заплатить 300-500 рублей в час, но некоторые уверены, что оно того стоит: вроде бы бежишь, а сам сидишь в кафешке с горячим капучино.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Наука и техника
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса Аудио 
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Новости спорта
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Последние материалы
Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность
Эти машины с пробегом теряют в цене каждый день — вот что с ними не так
Не просто грусть, а предсмертный звон нейронов: опасная сторона апатии, о которой молчат
ТОП-10 советских автомобилей с характером
Как не стать жертвой туристических мошенников — 5 простых правил безопасности
Капитальный ремонт неизбежен: экс-президент Зенита шокировал заявлением после матча с Ростовом
Виноградные шпалеры: как создать идеальные условия для роста
Как спасти забитый слив без вреда для труб: рецепт, который стоит 0 рублей
Сладости нарасхват: московские кондитеры увеличили отгрузки на 31,7%
Сливочный водопад вкуса: секрет идеального белого соуса для пасты раскрыт – гости ахнут!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.