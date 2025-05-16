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Делегаты покинули конгресс ФИФА после того, как Инфантино опоздал после поездки к Трампу

2:03
Спорт

Делегаты нескольких европейских ассоциаций-членов ФИФА ушли с конгресса ФИФА из-за опоздания президента Джанни Инфантино.

Организация FIFA
Фото: commons.wikimedia.org by albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Организация FIFA

На этой неделе он находился на Ближнем Востоке вместе с Дональдом Трампом, посещавшим лидеров Саудовской Аравии и Катара, и прибыл в Парагвай с опозданием на несколько часов по сравнению с запланированным временем начала ежегодного заседания своей организации в 10:30 утра.

В число покидающих конгресс вошли восемь европейских членов Совета ФИФА — главного органа принятия решений, который определяет повестку дня более широкого конгресса.

Среди представителей УЕФА в Совете, покинувших конгресс, были президент УЕФА Александр Чеферин и председатель Футбольной ассоциации Дебби Хьюитт.

Среди других делегатов, покинувших конгресс в знак протеста, был президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс, которая назвала опоздание Инфантино "разочаровывающим" и "вызывающим беспокойство".

"Ежегодный конгресс — это единственный важнейший орган, обеспечивающий надлежащее управление международным футболом. 210 ассоциаций-членов приехали со всего мира, чтобы принять участие в этом Конгрессе здесь, в Парагвае, ожидая профессионального руководства и диалога на самом высоком уровне", — заявила она.

На этой неделе Инфантино отдал приоритет встречам на Ближнем Востоке, поскольку президент ФИФА появлялся на мероприятиях с участием лидеров стран, принимавших предыдущий чемпионат мира (Катар), следующий чемпионат мира по футболу среди мужчин (совместно с США) и чемпионат 2034 года (Саудовская Аравия).

Инфантино несколько раз извинялся перед своей аудиторией после прибытия, ссылаясь на проблемы с рейсом из-за задержки и настаивая на том, что важно представлять футбол на политических встречах.

Уточнения

Джа́нни Инфанти́но (итал. Gianni Infantino; полное имя Джованни Винченцо Инфантино, итал. Giovanni Vincenzo Infantino; род. 23 марта 1970, Бриг, Вале, Швейцария) — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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