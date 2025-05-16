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Россияне разозлились на тренера Спартака Станковича: вот что произошло

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Спорт

Футбольный тренер Деян Санкович, похоже, снова меняет команду. 46-летний специалист не намерен продлевать свой контракт с московским "Спартаком", который действует до 2026 года.

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спартак

Так тренер решил после того как его новый агент Братислав Ристич заверил его, что в ближайшем будущем у него может появиться возможность занять пост главного тренера сборной Сербии, сообщает Magyar Nemzet.

Причиной перемен может стать и то, что результаты московского клуба не оправдали ожиданий: на данный момент "Спартак" занимает лишь пятое место в Российской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

Таким образом, предыдущие обещания, включая победу в чемпионате, остались невыполненными.

Уточнения

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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