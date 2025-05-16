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Звезда Ливерпуля Собослаи откровенно рассказал о своём браке

1:51
Спорт

Доминик Собослаи рассказал о том, что стало очевидным в последние месяцы. Он откровенно рассказал про свою семейную жизнь.

Обручальные кольца
Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Обручальные кольца

Для футболиста этот год стал поистине историческим не только потому, что он стал первым венгерским чемпионом Премьер-лиги, но и потому, что он открыл новую главу в своей личной жизни.

В марте полузащитник "Ливерпуля" женился на Борке Бужик, с которой они поженились в Будапеште в узком семейном кругу. Доминик Собослаи рассказал, что семья и футбол теперь находятся для него в полной гармонии.

Согласно статье Bors, Доминик Собослаи с гордостью заявил в интервью сайту "Ливерпуля", что в этом году у него все сложилось удачно. Он сказал, что, помимо футбола, его семья является самой важной частью его жизни, и ее венцом стала его женитьба.

"Самая важная часть футбола — это семья и твоя собственная жизнь, поэтому я бы сказал, что сначала нужно жениться, а затем, конечно, выиграть Премьер-лигу. Я счастливее, чем когда-либо в своей карьере, как на поле, так и за его пределами. Я нашел нужных людей вокруг себя и в футболе, и в жизни", — признался футболист.

Жена Доминика Собослаи, Борка Бужик, сопровождает венгерского футболиста уже почти полтора года. После их совместного отпуска в Италии в прошлом году, предложение руки и сердца было сделано в октябре в поистине романтическом месте, рядом с Цепным мостом, и с тех пор этот момент стал для них незабываемым.

Свадьба Доминика Собослаи состоялась 25 марта, после матча национальной сборной с турками, в Будапеште, на ней присутствовали только самые близкие родственники и друзья.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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