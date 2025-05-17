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Было похоже на игру против стены: Рууд высказался после поражения от Синнера

1:28
Спорт

Иногда теннис может быть жестоким, например, на Центральном корте в Риме, где неиграбельный Янник Синнер буквально разгромил свежего победителя Madrid Masters 1000 и седьмую ракетку мира Каспера Рууда.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

Последний четвертьфинал Internazionali d'Italia завершился со счетом 6:0, 6:1 за один час и 3 минуты. Норвежец одерживал победу в первой и единственной партии матча на 47-й минуте, празднуя победу вместе со всем Центральным кортом.

Что же сказал Рууд после поражения в послематчевой смешанной зоне в центре: "Это самое близкое к идеальному выступление, которое я когда-либо видел, по крайней мере, как игрок на корте. Я просто должен отдать ему должное за это. Я имею в виду, что в первых четырех играх у меня было, может быть, несколько невынужденных ошибок на моем форхенде, когда я пытался сделать победный удар, но промахнулся. Все, что выходило из его ракетки, и даже весь матч, казалось, что это было со скоростью сто миль в час. Каждый форхенд, каждый бэкхенд. Даже мои удары, которые иногда кажутся довольно тяжелыми, возвращались безупречно. Это просто впечатляет. Это все, что я могу сказать".

Он сравнил игру с Синнером с игрой против стены, которая постоянно стреляла мячами со скоростью сто миль в час.

Уточнения

Ка́спер Ру́уд (норв. Casper Ruud; род. 22 декабря 1998, Осло) — норвежский теннисист. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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