Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть

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Новак Джокович выбрал для себя самого сильнейшего соперника, который всегда его вдохновлял на корте.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Сербский теннисист приехал на теннисную арену, чтобы принять участие в дискуссии, которая, как казалось, велась только между двумя людьми: Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Он не только смог на равных конкурировать с двумя легендами, но и, будучи единственным из них, оставшимся в живых, заставил многих изменить свое мнение и назвать его величайшим теннисистом всех времен.

Этот выбор, в первую очередь, можно оправдать тем фактом, что он выиграл больше всего турниров Большого шлема — в общей сложности 24. Из них двоих у него было больше столкновений с испанцем. Но когда дело дошло до того, чтобы назвать самого сильного соперника, с которым он сталкивался в своей карьере, даже несмотря на то, что разница могла быть минимальной, он всегда склонялся к мальорканцу.

Например, Джокович заявил об этом после того, как Надаль в прошлом году назначил дату своего ухода на пенсию.

"Все знают имена моих самых сложных соперников. Федерер и Надаль. Но я бы выделил Надаля как своего величайшего противника и своего величайшего соперника", — сказал Джокович.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль встречались друг с другом в 60 профессиональных теннисных матчах, причем серб выиграл 31 из них, а испанец — 29.

Их первая очная встреча состоялась в четвертьфинале "Ролан Гаррос" 2006 года, и серб был вынужден сняться из-за травмы, что принесло победу Надалю. Последний раз это было на Олимпиаде в Париже в 2024 году, где Ноле одержал победу в двух сетах.

Еще одна причина, по которой Новак Джокович может выделить Рафаэля Надаля как своего самого сложного соперника в карьере, заключается в том, что испанец одержал последнюю победу в финале турнира Большого шлема между ними. Это было на "Ролан Гаррос" 2020 года, где он обыграл его в двух сетах со счетом 6-0, 6-2 и 7-5.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

