Известная украинская спортсменка попалась на допинге

Двукратная серебряная призерка по легкой атлетике украинка Марина Бех-Романчук под следствием по подозрению в хранении или употреблении допинга.
Комиссия по добросовестности, которая рассматривает дела о применении допинга в легкой атлетике, сообщила о временном отстранении украинки.
Отстранение Бех-Романчук произошло как раз перед Бриллиантовой лигой в Дохе, где прыгунья должна была принять участие после почти года отсутствия.
У спортсменки есть серебряная медаль в прыжках в длину с чемпионата мира 2019 года, а также серебро в тройном прыжке с чемпионата мира 2023 года.
Бех-Романчук также является обладательницей титула чемпионки Европы в тройном прыжке с 2022 года и входит в число самых известных спортсменок Украины.
Марина Александровна Бех-Романчук (укр. Марина Олександрівна Бех-Романчук; род. 18 июля 1995 года, Морозов, Украина) — украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке.
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