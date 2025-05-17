Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без панировки и муки: котлеты, которые держатся только на вкусе
Возраст в моде: как выглядеть на миллион, когда тебе давно не двадцать
Бесплатное удобрение с дна озера: вот как его правильно использовать
Проснулся до рассвета — навредил своему мозгу: вся правда о продуктивности
Почему ВАЗ-2101 был ближе к Ferrari, чем к Fiat
Москва меняет правила игры: массовые новостройки уходят в прошлое — почему так происходит
Дональд Трамп в день переговоров России и Украины заговорил о Тейлор Свифт: перестала быть горячей
Смола тополя: невидимый вред, который проявляется позже
Том Круз вспоминает, как сестра столкнула его с Дастином Хоффманом — это изменило всё!

Леброн Джеймс собирается подписать двухлетний контракт на 105 млн долларов с Лейкерс

2:28
Спорт

После проигрыша в серии Minnesota Timberwolves весь баскетбольный мир ждал новостей о будущем карьеры Леброна Джеймса.

Американский баскетболист Леброн Джеймс
Фото: flickr.com by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Американский баскетболист Леброн Джеймс

В 40 лет большинство игроков уже бы ушли, но последние новости говорят о том, что Джеймс планирует остаться этим летом и пересмотреть короткий двусторонний контракт на сумму 105 миллионов долларов.

"У него есть опция игрока на 52,6 миллиона долларов на следующий сезон, и может возникнуть некоторая заинтересованность в том, чтобы просто забрать ее", — написал Зак Бакли из Bleacher Report.

Хотя, возможно, Леброн не заинтересован в том, чтобы придавать этому такое окончательное значение. Не с учетом того, что его сын Брайс Джеймс потенциально может получить право на участие в драфте в 2026 году. То, что Леброн продержался достаточно долго, чтобы объединиться с Бронни Джеймсом, невероятно, но возможность объединиться с обоими сыновьями, безусловно, была бы привлекательной.

Леброн достиг беспрецедентного уровня долголетия в НБА. Последние 22 года он последовательно доминировал в лиге, набирая в среднем 27,0 очков, 7,5 подборов и 7,4 передач за игру при 50,6% бросков. После того, как он создал историю со своим сыном, Бронни, в этом прошлом сезоне, Джеймс уже достиг своих самых высоких амбиций, и ему больше нечего доказывать на любом уровне игры.

В течение многих лет Джеймс намекал на свой возможный уход на пенсию, и фанаты готовились к неизбежному моменту, когда Леброн наконец уйдет. Однако на данный момент Леброн все еще активен в НБА, и все более вероятно, что он еще не сыграл свой последний сезон.

Джеймс, скорее всего, откажется от участия и станет свободным агентом, чтобы иметь возможность повторно подписать новый двухлетний контракт, который продлится до 2027 года.

Самое главное, Джеймс может стремиться играть с Брайсом Джеймсом, младшим из своих сыновей. Молодой игрок будет иметь право на драфт НБА в 2026 года, и "Лейкерс" могут попытаться устроить так, чтобы он присоединился к своему брату и отцу в Лос-Анджелесе.

Уточнения

Лебро́н Рэ́ймон Дже́ймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Огайо) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
Шоу-бизнес
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана Аудио 
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Возраст в моде: как выглядеть на миллион, когда тебе давно не двадцать
Бесплатное удобрение с дна озера: вот как его правильно использовать
Проснулся до рассвета — навредил своему мозгу: вся правда о продуктивности
Почему ВАЗ-2101 был ближе к Ferrari, чем к Fiat
Москва меняет правила игры: массовые новостройки уходят в прошлое — почему так происходит
Дональд Трамп в день переговоров России и Украины заговорил о Тейлор Свифт: перестала быть горячей
Смола тополя: невидимый вред, который проявляется позже
Том Круз вспоминает, как сестра столкнула его с Дастином Хоффманом — это изменило всё!
Упаковка по любви: как не платить за багаж и выглядеть шикарно
Напряжённые бёдра и боль в пояснице? Справиться с этим можно всего за 5 шагов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.