Леброн Джеймс собирается подписать двухлетний контракт на 105 млн долларов с Лейкерс

2:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

После проигрыша в серии Minnesota Timberwolves весь баскетбольный мир ждал новостей о будущем карьеры Леброна Джеймса.

Фото: flickr.com by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Американский баскетболист Леброн Джеймс

В 40 лет большинство игроков уже бы ушли, но последние новости говорят о том, что Джеймс планирует остаться этим летом и пересмотреть короткий двусторонний контракт на сумму 105 миллионов долларов.

"У него есть опция игрока на 52,6 миллиона долларов на следующий сезон, и может возникнуть некоторая заинтересованность в том, чтобы просто забрать ее", — написал Зак Бакли из Bleacher Report.

Хотя, возможно, Леброн не заинтересован в том, чтобы придавать этому такое окончательное значение. Не с учетом того, что его сын Брайс Джеймс потенциально может получить право на участие в драфте в 2026 году. То, что Леброн продержался достаточно долго, чтобы объединиться с Бронни Джеймсом, невероятно, но возможность объединиться с обоими сыновьями, безусловно, была бы привлекательной.

Леброн достиг беспрецедентного уровня долголетия в НБА. Последние 22 года он последовательно доминировал в лиге, набирая в среднем 27,0 очков, 7,5 подборов и 7,4 передач за игру при 50,6% бросков. После того, как он создал историю со своим сыном, Бронни, в этом прошлом сезоне, Джеймс уже достиг своих самых высоких амбиций, и ему больше нечего доказывать на любом уровне игры.

В течение многих лет Джеймс намекал на свой возможный уход на пенсию, и фанаты готовились к неизбежному моменту, когда Леброн наконец уйдет. Однако на данный момент Леброн все еще активен в НБА, и все более вероятно, что он еще не сыграл свой последний сезон.

Джеймс, скорее всего, откажется от участия и станет свободным агентом, чтобы иметь возможность повторно подписать новый двухлетний контракт, который продлится до 2027 года.

Самое главное, Джеймс может стремиться играть с Брайсом Джеймсом, младшим из своих сыновей. Молодой игрок будет иметь право на драфт НБА в 2026 года, и "Лейкерс" могут попытаться устроить так, чтобы он присоединился к своему брату и отцу в Лос-Анджелесе.

Уточнения

Лебро́н Рэ́ймон Дже́ймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Огайо) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.

