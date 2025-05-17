Матч ЧМ-2025 по хоккею оказался разгромным для Казахстана

Казахстанская сборная по хоккею сыграла на ЧМ-2025 с Данией. Матч оказался разгромным для казахов.
Перед началом игры датчане были на последней строчке, не имея в своем активе ни одного балла. Напомним, когда в последний раз национальные команды встречались между собой, сборная Дании разгромила Казахстан со счетом 9-1. Это случилось на чемпионате мира 2022 года.
Болельщики ждали реванша, но уже в первом периоде датчане не обрадовали болельщиков заброшенными шайбами.
На пятой минуте второго отрезка нападающий шведского "Шеллефтео" Миккель Огорд открыл счет и вывел датчан вперед. А уже через восемь минут подопечные Микаэля Кринц-Гата увеличили преимущество.
На седьмой минуте третьего периода Казахстан забил долгожданный гол. А через пять минут соперники Казахстана снова воспользовались большинством и вновь ушли в отрыв, спустя 20 секунд Тру оформил дубль, доведя счет до разгромных 4:1.
И вот Казахстан оставил ворота пустыми, чем воспользовался Ник Олесен — 5:1.
Дания заработала первые три очка в группе B, а Казахстан проиграл в третьем матче подряд.
Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.