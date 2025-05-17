Матч ЧМ-2025 по хоккею оказался разгромным для Казахстана

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Казахстанская сборная по хоккею сыграла на ЧМ-2025 с Данией. Матч оказался разгромным для казахов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хоккейная клюшка

Перед началом игры датчане были на последней строчке, не имея в своем активе ни одного балла. Напомним, когда в последний раз национальные команды встречались между собой, сборная Дании разгромила Казахстан со счетом 9-1. Это случилось на чемпионате мира 2022 года.

Болельщики ждали реванша, но уже в первом периоде датчане не обрадовали болельщиков заброшенными шайбами.

На пятой минуте второго отрезка нападающий шведского "Шеллефтео" Миккель Огорд открыл счет и вывел датчан вперед. А уже через восемь минут подопечные Микаэля Кринц-Гата увеличили преимущество.

На седьмой минуте третьего периода Казахстан забил долгожданный гол. А через пять минут соперники Казахстана снова воспользовались большинством и вновь ушли в отрыв, спустя 20 секунд Тру оформил дубль, доведя счет до разгромных 4:1.

И вот Казахстан оставил ворота пустыми, чем воспользовался Ник Олесен — 5:1.

Дания заработала первые три очка в группе B, а Казахстан проиграл в третьем матче подряд.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

