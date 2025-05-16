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Паралимпийская чемпионка пожизненно отстранена от спорта: вот что она натворила

Спорт

Двое спортсменов из сборной Азербайджана, которые хотели участвовать в чемпионате мира по парадзюдо, не прошли медицинское обследование.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by UlissLaertid, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Паралимпийская чемпионка Токио Шахана Гаджиева (категория J2, 52 кг) не прошла предсоревновательное медицинское обследование для спортсменов-парадзюдоистов.

Оказалось, что у 24-летней спортсменки, которая до сих пор выступала среди незрячих, нет никаких дефектов зрения. Теперь ей пожизненно запретили участвовать в соревнованиях. Эльнара Низамлы, которая ранее соревновалась среди полностью слепых людей, оказалась зрячей.

Напомним, что Акмарал Науатбек, ранее ставшая чемпионкой Паралимпийских игр в Токио, выбыла из соревнований на чемпионате мира в Астане.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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