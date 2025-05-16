Синнер и папа Лев XIV встретились в Ватикане: вот что помешало им сыграть

Янник Синнер, первая ракетка мира по теннису, встретился в Ватикане с Папой Львом XIV, новым понтификом и большим любителем тенниса.
Синнер подарил Папе теннисную ракетку. У чемпиона были свои и мяч, и он спросил Льва: "Хочешь поиграть?". Папа, смеясь, ответил: "Давай оставим это, здесь лучше этого не делать". Папа римский добавил: "На Уимблдоне мне разрешат…", имея в виду, что на знаменитом британском корте ему позволят играть новой ракеткой.
Синнера в Ватикане сопровождала не только делегация Итальянской федерации тенниса и падела, но и его родители, Ханспетер и Зиглинде.
Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист.
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