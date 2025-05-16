Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таинственный лунатик: россиянин зашел в чужую рондомную квартиру и лег спать
Теннисист Зверев изливает душу в Риме: Так играть невозможно, что мы делаем?
Как в банке с тунцом оказалось больше ртути, чем в термометре — и это не шутка
Он пахнет — вы страдаете: как спасти холодильник от вони
Спасение Анчелотти: CBF остановил войну за 66 миллионов реалов
Армяне обеспокоены, что их страна превратится в наркотический хаб
Выращивайте лекарственные растения дома для улучшения циркуляции крови
Земля не для людей: зачем массово сносят дачи в Казахстане
Заброшенные руины и древний храм: секрет Тиволи, о котором вы не знали

Соболенко выбыла из турнира в Риме после того, как обматерила фаната

Спорт

Арина Соболенко выбыла из Открытого чемпионата Италии. Первая ракетка мира женского тенниса, которая, казалось, быстро прогрессировала, в четвертьфинале уступила китаянке Чжэн, которая одержала победу в двух сетах (6-4, 6-2).

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Чжэн встретится с Коко Гауфф, а Паолини встретится со Стернсом. Во время матча Соболенко проявила сильную нервозность и получила желтую карточку за то, что заставила замолчать болельщика.

Соболенко не была фавориткой накануне матча, грунт — не ее любимое покрытие, но она играет хорошо, и этой весной тоже. Однако Арина испытывала трудности с Кенин и Костюк.

Чжэн оказалась действительно сильным соперником, олимпийская чемпионка Китая не блистала, но была надежна и воспользовалась неудачным днем выбывшей белоруски.

После смены сторон Соболенко услышала крики нескольких болельщиков: "Давай, Арина, играй в теннис". Ей не понравились эти слова и Соболенко ответила: "Заткнись и иди на х…". Судья на вышке услышал ее и вынес ей предупреждение за громкую непристойность.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
Шоу-бизнес
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Как в банке с тунцом оказалось больше ртути, чем в термометре — и это не шутка
Он пахнет — вы страдаете: как спасти холодильник от вони
Спасение Анчелотти: CBF остановил войну за 66 миллионов реалов
Армяне обеспокоены, что их страна превратится в наркотический хаб
Выращивайте лекарственные растения дома для улучшения циркуляции крови
Земля не для людей: зачем массово сносят дачи в Казахстане
Заброшенные руины и древний храм: секрет Тиволи, о котором вы не знали
Сын Павла Прилучного бросился защищать мать от отца
Феноменальное открытие: свет одновременно течёт и затвердевает
Эти масла подделывают чаще других — не потому что плохие, а потому что дорогие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.