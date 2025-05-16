Соболенко выбыла из турнира в Риме после того, как обматерила фаната

Арина Соболенко выбыла из Открытого чемпионата Италии. Первая ракетка мира женского тенниса, которая, казалось, быстро прогрессировала, в четвертьфинале уступила китаянке Чжэн, которая одержала победу в двух сетах (6-4, 6-2).

Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ролан Гаррос

Чжэн встретится с Коко Гауфф, а Паолини встретится со Стернсом. Во время матча Соболенко проявила сильную нервозность и получила желтую карточку за то, что заставила замолчать болельщика.

Соболенко не была фавориткой накануне матча, грунт — не ее любимое покрытие, но она играет хорошо, и этой весной тоже. Однако Арина испытывала трудности с Кенин и Костюк.

Чжэн оказалась действительно сильным соперником, олимпийская чемпионка Китая не блистала, но была надежна и воспользовалась неудачным днем выбывшей белоруски.

После смены сторон Соболенко услышала крики нескольких болельщиков: "Давай, Арина, играй в теннис". Ей не понравились эти слова и Соболенко ответила: "Заткнись и иди на х…". Судья на вышке услышал ее и вынес ей предупреждение за громкую непристойность.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка.

