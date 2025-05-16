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Теннисист Зверев изливает душу в Риме: Так играть невозможно, что мы делаем?

Спорт

Теннисные мячи на Открытом чемпионате Италии привели Александра Зверева в ярость. Во втором сете, во время смены сторон в конце третьей партии против Лоренцо Мусетти, немецкий теннисист взорвался и выплеснул всю свою злость.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

"Я устал от этого!" крикнул он, проходя мимо судейского поста. Верх взяли нервозность и напряжение из-за того, как будет развиваться матч против итальянца, который сумел переломить инерцию сета и одержать победу на тай-брейке (7-6).

Зверев больше не мог себя контролировать, да так, что спровоцировал реакцию судьи на вышке, который приказал ему успокоиться и сдержать свои выражения. Драматичный порыв Зверева Протест игрока был громким, продолжительным и драматичным: он начал жестикулировать в сторону чиновников. И там он тоже сильно рисковал, бросив дерзкую фразу в адрес судьи. Он снял тяжесть с груди и от разочарования его вырвало.

"Я играл с этими медленными мячами, когда мне было 8 лет", — признался он теннисист.

Из-за агрессии Зверева он едет домой, а Мусетти — играть в полуфинале против Карлоса Алькараса.

Уточнения

Лоре́нцо Музе́тти (итал. Lorenzo Musetti; род. 3 марта 2002, Каррара, Италия) — итальянский теннисист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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