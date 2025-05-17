Массовая авария на Тур де Хенри: несколько велосипедистов в больнице

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После стартового этапа из Будапешта в Дьёр стартовал 100-летний Венгерский тур со Староместской площади в Веспреме. Велосипедисты проедут 178 километров до улицы Фё в Шиофоке.

Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по велогонкам

После подъема на два холма, на открытой и ровной местности, под моросящим дождем и порывистым ветром, темп участников гонки возрос, когда — примерно в 125 километрах от финиша — велосипедист, ехавший вторым в колонне, поскользнулся и упал.

Около 25-30 участников повалились за ним, некоторые получили серьезные травмы.

Директор гонки Ласло Силаши подтвердил MTI, что две машины скорой помощи и вертолет скорой помощи доставят пострадавших велосипедистов в больницу. По последним данным, состояние всех участников стабильное.

Уточнения

Мировой тур ATP 2014 (англ. 2014 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь.

