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Массовая авария на Тур де Хенри: несколько велосипедистов в больнице

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Спорт

После стартового этапа из Будапешта в Дьёр стартовал 100-летний Венгерский тур со Староместской площади в Веспреме. Велосипедисты проедут 178 километров до улицы Фё в Шиофоке.

Соревнования по велогонкам
Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соревнования по велогонкам

После подъема на два холма, на открытой и ровной местности, под моросящим дождем и порывистым ветром, темп участников гонки возрос, когда — примерно в 125 километрах от финиша — велосипедист, ехавший вторым в колонне, поскользнулся и упал.

Около 25-30 участников повалились за ним, некоторые получили серьезные травмы.

Директор гонки Ласло Силаши подтвердил MTI, что две машины скорой помощи и вертолет скорой помощи доставят пострадавших велосипедистов в больницу. По последним данным, состояние всех участников стабильное.

Уточнения

Мировой тур ATP 2014 (англ. 2014 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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