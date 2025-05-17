Сын Роналду показал свой талант в матче против Греции

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Криштиану Роналду-младший, сын великой португальской суперзвезды, впервые выступил в составе сборной Португалии до 15 лет.

Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мяч в сетке

Судьба свела молодого Криштиану Роналду лицом к лицу со сборной Греции до 15 лет на турнире "Влатко Маркович", проходящем в Хорватии. Команда "сине-белых" посмотрела в глаза Португалии и осталась ничьей с "Иберийцами" — 1:1.

Стоит отметить, что Греция вышла вперед в счете благодаря голу полузащитника ПАОКа Арби Луски в начале второго тайма. Окончательная ничья 1:1 была зафиксирована благодаря голу Гонсало Сантоса, а также заметному присутствию Криштиану Роналду-младшего.

Сын португальской легенды не забил ни одного гола, но за те 60 минут, что он провел на поле, создал несколько хороших моментов.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

