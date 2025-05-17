Цель трансфера Арсенала за 84 млн вылетела в Англию для переговоров с конкурентами

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Летнее трансферное окно начинает обретать форму, и до его открытия для клубов Премьер-лиги и Европы осталось меньше месяца.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Для "Арсенала" это шанс провести некоторые крайне необходимые изменения в составе, поскольку Микель Артета надеется вывести команду на новый уровень.

Теперь, когда Андреа Берта находится в качестве спортивного директора, на него давят, чтобы он добавил несколько голов команде, которой было трудно забить. Понятно, что нападающий и вингер являются приоритетными кандидатами, в то время как по крайней мере один полузащитник и запасной вратарь, как ожидается, перейдут на стадион Emirates.

С ростом давления в течение большого лета возникают вопросы о том, следует ли "Арсеналу" добавить в свои ряды еще одного плеймейкера.

Кстати, "Арсенал" связывают с трансфером Флориана Вирца, звезды "Байер Леверкузен" и сборной Германии, который впечатлил в последние сезоны. 22-летний игрок регулярно выступает в Бундеслиге с сезона 2019/20, и хотя серьезная травма колена в прошлом мешала ему играть, похоже, это не сильно повлияло на его возможности.

Вирц уже выиграл чемпионский титул и кубок страны в составе "Байер Леверкузен", забив более 100 голов за свою раннюю карьеру.

Уточнения

Андре́а Боче́лли (итал. Andrea Bocelli; 22 сентября 1958, Лаятико, Тоскана, Италия) — итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Популяризатор оперной музыки.

