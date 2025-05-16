Англия может принять чемпионат мира спустя семь десятилетий

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Англия может принять чемпионат мира по футболу после 70 лет ожидания после того, как высокопоставленный представитель ФИФА призвал подать заявку на проведение турнира.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Страна не подавала заявку на проведение турнира с момента спорного голосования 2010 года за проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и Катаре, в ходе которого, как утверждалось, члены ФИФА были подкуплены, чтобы проголосовать за страны-хозяйки.

Англия не принимала чемпионат мира с исторического турнира 1966 года, когда войска сэра Альфа Рэмси выиграли соревнование на родной земле. А вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни считает, что пришло время вернуть турнир на эти берега.

В интервью The Times он сказал: "Я не понимаю, почему не только Англия, но и Соединенное Королевство не должны принимать чемпионат мира. Я думаю, что это был бы фантастический чемпионат мира".

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании. Столица — Лондон, крупнейший город Великобритании.

