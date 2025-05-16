Англия может принять чемпионат мира спустя семь десятилетий

Англия может принять чемпионат мира по футболу после 70 лет ожидания после того, как высокопоставленный представитель ФИФА призвал подать заявку на проведение турнира.
Страна не подавала заявку на проведение турнира с момента спорного голосования 2010 года за проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и Катаре, в ходе которого, как утверждалось, члены ФИФА были подкуплены, чтобы проголосовать за страны-хозяйки.
Англия не принимала чемпионат мира с исторического турнира 1966 года, когда войска сэра Альфа Рэмси выиграли соревнование на родной земле. А вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни считает, что пришло время вернуть турнир на эти берега.
В интервью The Times он сказал: "Я не понимаю, почему не только Англия, но и Соединенное Королевство не должны принимать чемпионат мира. Я думаю, что это был бы фантастический чемпионат мира".
А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании. Столица — Лондон, крупнейший город Великобритании.
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.