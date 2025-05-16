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Англия может принять чемпионат мира спустя семь десятилетий

1:05
Спорт

Англия может принять чемпионат мира по футболу после 70 лет ожидания после того, как высокопоставленный представитель ФИФА призвал подать заявку на проведение турнира.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Страна не подавала заявку на проведение турнира с момента спорного голосования 2010 года за проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и Катаре, в ходе которого, как утверждалось, члены ФИФА были подкуплены, чтобы проголосовать за страны-хозяйки.

Англия не принимала чемпионат мира с исторического турнира 1966 года, когда войска сэра Альфа Рэмси выиграли соревнование на родной земле. А вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни считает, что пришло время вернуть турнир на эти берега.

В интервью The Times он сказал: "Я не понимаю, почему не только Англия, но и Соединенное Королевство не должны принимать чемпионат мира. Я думаю, что это был бы фантастический чемпионат мира".

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании. Столица — Лондон, крупнейший город Великобритании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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