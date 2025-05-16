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Спасение Анчелотти: CBF остановил войну за 66 миллионов реалов

1:55
Спорт

У Карло Анчелотти был контракт до конца июня 2026 года. Штраф для любого, кто нарушил соглашение, составлял 66 миллионов реалов. Чтобы освободить тренера без уплаты штрафа, CBF предложила провести товарищеский матч с "Реалом". И клуб принял.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Хотя Флорентино Перес решил, что с июля футбольной командой клуба будет руководить Хаби Алонсо, именно Анчелотти поставил под вопрос это решение. Хотя все уже знают, что бывший тренер "Байера" из Леверкузена возглавит "Реал".

Именно Анчелотти разорвал соглашение до конца июня 2026 года, как и было оговорено. Итальянский тренер попросил не принимать предложение сборной Бразилии. Выход из тупиковой ситуации предложил Диего Фернандес. Начав свою профессиональную деятельность на фондовой бирже Сан-Паулу, он работает генеральным директором инвестиционной компании 08 Partners.

Он был очень опытным бизнесменом, и, как сообщается, с Эднальдо Родригесом его познакомил отец и агент Неймара. Эднальдо считал, что Диего, с его ораторским искусством и карт-бланшем от президента CBF, сможет нанять Анчелотти. И он был очень осторожен и точен, воспользовавшись разногласиями между "Реалом" и Анчелотти.

Вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов, даже с приходом Мпаббе, слишком измотал его в паре с Флорентино Пересом.

Бразилец уже несколько месяцев имеет дело с персоналом Анчелотти. Итальянский тренер стал навязчивой идеей для руководства CBF. И соглашение было достигнуто, с обещанием выплаты 770 тысяч евро в месяц, или 4,8 миллиона реалов в месяц.

Уточнения

Ка́рло Анчело́тти (итал. Carlo Ancelotti; род. 10 июня 1959[…], Реджоло, Эмилия-Романья) — итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции центрального полузащитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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