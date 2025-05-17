Забудь про качание пресса: это упражнение втянет живот за пару минут в день

Чтобы живот стал плоским, не обязательно каждый день мучить пресс. На самом деле мышцы живота отлично реагируют… на дыхание. Да-да, обычное дыхательное упражнение может оказаться даже эффективнее классической планки — и выполнять его можно дома, не потея на коврике.
Плоскость живота зависит не только от жира или диеты. Иногда он выпирает из-за слабого поперечного пресса — это глубокая мышца, которая как пояс удерживает всё "внутри". И вот её как раз отлично тренирует дыхание.
А теперь — к делу.
Встань прямо, поставив ноги на ширину плеч. Сделай глубокий вдох носом.
На выдохе медленно втягивай живот внутрь, будто подтягиваешь молнию на узких джинсах.
Задержи дыхание, разведи руки в стороны.
Медленно наклони корпус вперёд, чтобы он оказался под углом 90 градусов к ногам.
Не дыша, удерживай эту позу 10 секунд.
Поднимаясь обратно, сильно напряги пресс.
Это выглядит просто — но попробуй, и почувствуешь, как работает твой внутренний корсет.
Подключаются глубокие мышцы живота, которые обычно "спят" даже на тренировках.
Уходит привычка сутулиться — живот перестаёт выпячиваться вперёд.
Упражнение можно делать хоть утром в пижаме: не требует коврика и не занимает много времени.
Никаких прыжков, боли в шее и сорванной спины — а результат, как от хорошей тренировочной сессии. Главное — делать регулярно.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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