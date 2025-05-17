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Забудь про качание пресса: это упражнение втянет живот за пару минут в день

1:46
Спорт

Чтобы живот стал плоским, не обязательно каждый день мучить пресс. На самом деле мышцы живота отлично реагируют… на дыхание. Да-да, обычное дыхательное упражнение может оказаться даже эффективнее классической планки — и выполнять его можно дома, не потея на коврике.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Почему живот не уходит, даже если ты на ПП и тренируешься

Плоскость живота зависит не только от жира или диеты. Иногда он выпирает из-за слабого поперечного пресса — это глубокая мышца, которая как пояс удерживает всё "внутри". И вот её как раз отлично тренирует дыхание.

А теперь — к делу.

Упражнение: простое, но работает на ура

  1. Встань прямо, поставив ноги на ширину плеч. Сделай глубокий вдох носом.

  2. На выдохе медленно втягивай живот внутрь, будто подтягиваешь молнию на узких джинсах.

  3. Задержи дыхание, разведи руки в стороны.

  4. Медленно наклони корпус вперёд, чтобы он оказался под углом 90 градусов к ногам.

  5. Не дыша, удерживай эту позу 10 секунд.

  6. Поднимаясь обратно, сильно напряги пресс.

Это выглядит просто — но попробуй, и почувствуешь, как работает твой внутренний корсет.

Почему это работает

  • Подключаются глубокие мышцы живота, которые обычно "спят" даже на тренировках.

  • Уходит привычка сутулиться — живот перестаёт выпячиваться вперёд.

  • Упражнение можно делать хоть утром в пижаме: не требует коврика и не занимает много времени.

Никаких прыжков, боли в шее и сорванной спины — а результат, как от хорошей тренировочной сессии. Главное — делать регулярно.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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