Забудьте скамью: Z-жим — сложная версия жима от плеч для силы и выносливости

Если вы хотите добавить силовых тренировок в свою программу, но ищете что-то более сложное и эффективное, Z-жим — это то, что вам нужно. Это упражнение делает акцент на верхнюю часть тела, помогая развивать силу плеч и укреплять корпус. Но что делает его настолько особенным?
Z-жим — это сложная вариация стандартного жима от плеч, которая сильно усложняет задачу. Все просто: вы сидите на полу, вытянув ноги прямо перед собой в форме буквы "V", и выполняете жим с гантелями, гирями или штангой. Без скамьи, без поддержки спины, без помощи ног. Это упражнение заставляет работать не только плечи, но и корпус, который удерживает ваше тело в стабильном положении.
Когда мы тренируемся с традиционными жимами, нам часто помогает опора на скамью или сила, передаваемая через ноги. В Z-жиме этого нет, и вся нагрузка ложится на ваши плечи и корпус. Вам нужно приложить больше усилий, чтобы поддерживать вертикальное положение и удерживать стабильность, что делает это упражнение невероятно эффективным для проработки верхней части тела.
Некоторые источники утверждают, что Z-жим был придуман Жидрунасом Савицкасом, бывшим четырехкратным сильнейшим человеком мира. Он признался, что, хотя ему и нравится название этого упражнения, он не знает, кто именно его придумал. Но в любом случае, это упражнение заслуженно стало популярным и продолжает набирать обороты.
Если вы хотите укрепить плечи, улучшить осанку и получить рельефный корпус, Z-жим — это обязательное упражнение, которое стоит добавить в вашу тренировочную программу. Оно не только улучшит ваши силы над головой, но и даст вызов вашему телу, заставляя его работать еще усерднее.
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