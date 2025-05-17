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Забудьте скамью: Z-жим — сложная версия жима от плеч для силы и выносливости

3:05
Спорт

Если вы хотите добавить силовых тренировок в свою программу, но ищете что-то более сложное и эффективное, Z-жим — это то, что вам нужно. Это упражнение делает акцент на верхнюю часть тела, помогая развивать силу плеч и укреплять корпус. Но что делает его настолько особенным?

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Что такое Z-жим

Z-жим — это сложная вариация стандартного жима от плеч, которая сильно усложняет задачу. Все просто: вы сидите на полу, вытянув ноги прямо перед собой в форме буквы "V", и выполняете жим с гантелями, гирями или штангой. Без скамьи, без поддержки спины, без помощи ног. Это упражнение заставляет работать не только плечи, но и корпус, который удерживает ваше тело в стабильном положении.

Почему Z-жим работает

Когда мы тренируемся с традиционными жимами, нам часто помогает опора на скамью или сила, передаваемая через ноги. В Z-жиме этого нет, и вся нагрузка ложится на ваши плечи и корпус. Вам нужно приложить больше усилий, чтобы поддерживать вертикальное положение и удерживать стабильность, что делает это упражнение невероятно эффективным для проработки верхней части тела.

История появления Z-жима

Некоторые источники утверждают, что Z-жим был придуман Жидрунасом Савицкасом, бывшим четырехкратным сильнейшим человеком мира. Он признался, что, хотя ему и нравится название этого упражнения, он не знает, кто именно его придумал. Но в любом случае, это упражнение заслуженно стало популярным и продолжает набирать обороты.

Как правильно выполнять Z-жим

  • Исходное положение: Сядьте на пол, вытяните ноги вперед и разведите их в стороны, образуя "V". Положите по одной гантели с каждой стороны.
  • Подготовка: Возьмите гантели, поднимите их до уровня плеч (если запястья болят, используйте нейтральный хват — ладони внутрь).
  • Выполнение: Сделайте глубокий вдох, напрягите корпус и выпятите живот. Опустите гантели до уровня плеч, задержитесь на секунду.
  • Жим: Выжмите гантели вверх, выдыхая, и повторите нужное количество повторений.

Зачем включать Z-жим в тренировку

  • Укрепление плеч: это упражнение сделает ваши плечи более сильными и рельефными.
  • Корпус: работа корпуса при жиме без опоры улучшает осанку и помогает развить стабильность.
  • Безопасность: вы можете использовать любые подходящие весовые снаряды, будь то гантели или гири. Главное — соблюдать безопасность и держать пространство вокруг себя.

Если вы хотите укрепить плечи, улучшить осанку и получить рельефный корпус, Z-жим — это обязательное упражнение, которое стоит добавить в вашу тренировочную программу. Оно не только улучшит ваши силы над головой, но и даст вызов вашему телу, заставляя его работать еще усерднее.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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