Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стирка при 40 градусах: опасная ошибка, которую совершают миллионы
Сломается ли через месяц? Эти авто с мотором не подведут даже после 200 тыс. км
Маргаритки массово расцвели? Это не красота, а знак, что почва заболела
30 секунд как вечность: как физическая активность искажает восприятие времени
Хотите быть квалифицированным инвестором? Готовьте круглую сумму — ЦБ РФ изменил правила
Фотографии, которые завораживают: лучшие места для фотосессий в Будапеште
Секрет ребристых чипсов раскрыт: форма, которая заставляет есть ещё и ещё
Лиза Янковская снимется в голливудском фильме, где должна была играть Кристен Стюарт
Какое удобрение использовать, чтобы спатифиллум красиво цвёл

Две игры решат всё: тренер Спартака интригует заявлением об итогах сезона – чего ждать фанатам

1:08
Спорт

Тренер московского клуба "Спартак" Ненад Сакич заявил, что оценивать итоги сезона преждевременно, особенно после поражения в финале Пути регионов Кубка России против "Ростова".

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

"Итоги сезона мы будем обсуждать по его окончанию — впереди у нас еще две игры, после них будет уместно обсудить весь сезон", — заявил Сакич.

Матч прошел на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой "Ростова" со счетом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч попал в штангу и, отскочив от спины Александра Максименко, оказался в воротах. На 76-й минуте Ливай Гарсия сравнял счет, но на 78-й минуте Николай Комличенко вывел "Ростов" вперед, пишет Газета.Ru.

В ходе матча "Спартак" получил три красные карточки. На 85-й минуте удалили нападающего Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитника Наиль Умяров, а на 90+8-й аналогичный штраф получил главный тренер Деян Станкович.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Ненад Сакич (серб. Ненад Сакић, Nenad Sakić; род. 15 июня 1971, Крушевац) — югославский и сербский футболист, защитник, после завершения карьеры — тренер.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день
Еда и рецепты
Запеканка за 20 минут, которая не надоедает — идеальный выбор на каждый день Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Стирка при 40 градусах: опасная ошибка, которую совершают миллионы
Сломается ли через месяц? Эти авто с мотором не подведут даже после 200 тыс. км
Маргаритки массово расцвели? Это не красота, а знак, что почва заболела
Две игры решат всё: тренер Спартака интригует заявлением об итогах сезона – чего ждать фанатам
30 секунд как вечность: как физическая активность искажает восприятие времени
Хотите быть квалифицированным инвестором? Готовьте круглую сумму — ЦБ РФ изменил правила
Фотографии, которые завораживают: лучшие места для фотосессий в Будапеште
Секрет ребристых чипсов раскрыт: форма, которая заставляет есть ещё и ещё
Лиза Янковская снимется в голливудском фильме, где должна была играть Кристен Стюарт
Какое удобрение использовать, чтобы спатифиллум красиво цвёл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.