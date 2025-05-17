Две игры решат всё: тренер Спартака интригует заявлением об итогах сезона – чего ждать фанатам

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер московского клуба "Спартак" Ненад Сакич заявил, что оценивать итоги сезона преждевременно, особенно после поражения в финале Пути регионов Кубка России против "Ростова".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова Матч Спартак - Оренбург

"Итоги сезона мы будем обсуждать по его окончанию — впереди у нас еще две игры, после них будет уместно обсудить весь сезон", — заявил Сакич.

Матч прошел на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой "Ростова" со счетом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч попал в штангу и, отскочив от спины Александра Максименко, оказался в воротах. На 76-й минуте Ливай Гарсия сравнял счет, но на 78-й минуте Николай Комличенко вывел "Ростов" вперед, пишет Газета.Ru.

В ходе матча "Спартак" получил три красные карточки. На 85-й минуте удалили нападающего Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитника Наиль Умяров, а на 90+8-й аналогичный штраф получил главный тренер Деян Станкович.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



Ненад Сакич (серб. Ненад Сакић, Nenad Sakić; род. 15 июня 1971, Крушевац) — югославский и сербский футболист, защитник, после завершения карьеры — тренер.

