Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы

Казалось бы, обычная прогулка с палками. Но именно она сегодня считается одной из самых универсальных и полезных форм физической активности — скандинавская ходьба. Эта методика не требует ни дорогостоящего оборудования, ни спортивной подготовки. Всё, что нужно — две палки, удобная одежда и немного свободного времени.
Скандинавская ходьба (Nordic Walking) пришла к нам из Финляндии, а не из Скандинавии, как думают многие. Сами финны называют её sauvakävely — «ходьба с палками». В Россию она пришла в 2010 году и быстро полюбилась людям старшего возраста. Уже через шесть лет была создана Российская федерация северной ходьбы, имеющая отделения в 50 регионах.
«Скандинавская ходьба превосходит все виды оздоровительной активности и конкурирует даже с профессиональным спортом. Люди чувствуют прилив сил, но нагрузка воспринимается как комфортная.», — говорит Сергей Мещеряков, президент Российской федерации северной ходьбы
Хоть техника и безопасна, есть противопоказания: обострения хронических заболеваний, тяжелые сердечно-сосудистые патологии, диабет в сложной форме, высокая температура и другие состояния. При сомнениях — проконсультируйтесь с врачом.
Скандинавская ходьба — это не просто прогулка. Это путь к здоровью, который доступен каждому.
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