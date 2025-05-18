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Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы

2:33
Спорт

Казалось бы, обычная прогулка с палками. Но именно она сегодня считается одной из самых универсальных и полезных форм физической активности — скандинавская ходьба. Эта методика не требует ни дорогостоящего оборудования, ни спортивной подготовки. Всё, что нужно — две палки, удобная одежда и немного свободного времени.

Скандинаская хотьба
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандинаская хотьба

Скандинавская ходьба (Nordic Walking) пришла к нам из Финляндии, а не из Скандинавии, как думают многие. Сами финны называют её sauvakävely — «ходьба с палками». В Россию она пришла в 2010 году и быстро полюбилась людям старшего возраста. Уже через шесть лет была создана Российская федерация северной ходьбы, имеющая отделения в 50 регионах.

Почему эта простая техника так эффективна

  • Задействует до 90% мышц.
  • Снижает нагрузку на суставы.
  • Улучшает осанку, дыхание и метаболизм.
  • Сжигает вдвое больше калорий по сравнению с обычной ходьбой.

С чего начать: советы новичкам

  • Всегда начинайте тренировку с разминки и заканчивайте — заминкой.
  • Выбирайте палки нужной длины (рост × 0,66 – 0,70 в зависимости от уровня подготовки).
  • Следите за техникой: движения рук и ног — в противоход, руки работают от плеча, ладони отталкиваются от палок за корпусом, осанка — прямая.
  • Дыхание: 2 шага — вдох, 3 шага — выдох.

Три уровня занятий

  • Оздоровительный — для пожилых и тех, кто проходит восстановление.
  • Фитнес — для активных, здоровых людей.
  • Спортивный — для подготовки к соревнованиям и наращивания формы.

«Скандинавская ходьба превосходит все виды оздоровительной активности и конкурирует даже с профессиональным спортом. Люди чувствуют прилив сил, но нагрузка воспринимается как комфортная.», — говорит Сергей Мещеряков, президент Российской федерации северной ходьбы

Кому стоит быть осторожным

Хоть техника и безопасна, есть противопоказания: обострения хронических заболеваний, тяжелые сердечно-сосудистые патологии, диабет в сложной форме, высокая температура и другие состояния. При сомнениях — проконсультируйтесь с врачом.

Скандинавская ходьба — это не просто прогулка. Это путь к здоровью, который доступен каждому.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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