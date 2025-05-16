Роман Власов о суровой правде спорта: почему его дети пойдут по его стопам, несмотря ни на что

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Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе, рассказал, что его дети обязательно будут заниматься профессиональным спортом. Несмотря на трудности, связанные с суровыми тренировками и жесткой конкуренцией, он уверен, что это правильный выбор.

Фото: commons.wikimedia.org by Jørgen Løken, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Роман Власов

Власов отметил, что все жертвы, которые он принес ради побед, были оправданы.

Он рассказал о многочисленных травмах, расшатанных нервах брата и седых волосах своей мамы, вызванных постоянным волнением за него. Это обратная сторона олимпийской медали, которую видят не все, пишет Газета.Ru.

"Но выбор есть всегда. Каждый сам решает, нужна ему эта медаль или он обойдется без нее. Мне медаль была жизненно необходима с шестилетнего возраста", — сказал Власов.

Помимо двух побед на Олимпийских играх и трех на чемпионатах мира, Власов четыре раза завоевывал золото чемпионата Европы и получил звание заслуженного мастера спорта России.

Уточнения

Роман Андреевич Власов (род. 6 октября 1990г, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), трёхкратный чемпион мира (2011, 2015, 2021), четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2018, 2019).

