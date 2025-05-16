Пульс за 200 на тренировке: норма, перегруз или тревожный сигнал

Во время кардио мы ожидаем, что сердце будет работать активнее. Но когда пульс подскакивает выше 200 ударов в минуту, становится не по себе. Это опасно или допустимо? Ответ — зависит от возраста, состояния здоровья и самочувствия во время тренировки.
Чтобы определить, слишком ли высок ваш пульс, используйте простую формулу: 220 минус ваш возраст — это ваш максимальный пульс (МП). Для 20-летнего — 200 ударов/мин. Если вам 45, то МП — 175. Всё, что выше этой цифры, — уже за пределами рекомендованной зоны.
Если вы молоды, хорошо тренированы и не ощущаете симптомов вроде боли в груди или головокружения, пульс 200 может быть допустим на короткое время. Однако это — временное усилие, а не режим на весь забег.
Это может быть не просто перегрузка, а признак аритмии, перетренированности или сердечно-сосудистой патологии.
Пульс выше 200 ударов в минуту не всегда опасен, особенно у молодых и активных. Но если он не соответствует вашему возрасту или сопровождается тревожными симптомами — это сигнал остановиться и проконсультироваться с врачом. Не геройствуйте — сердцу важна стабильность, а не рекорды.
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