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Пульс за 200 на тренировке: норма, перегруз или тревожный сигнал

2:10
Спорт

Во время кардио мы ожидаем, что сердце будет работать активнее. Но когда пульс подскакивает выше 200 ударов в минуту, становится не по себе. Это опасно или допустимо? Ответ — зависит от возраста, состояния здоровья и самочувствия во время тренировки.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Что считается нормой

Чтобы определить, слишком ли высок ваш пульс, используйте простую формулу: 220 минус ваш возраст — это ваш максимальный пульс (МП). Для 20-летнего — 200 ударов/мин. Если вам 45, то МП — 175. Всё, что выше этой цифры, — уже за пределами рекомендованной зоны.

Целевая зона пульса для тренировок

  • Умеренная нагрузка: 65-75% от МП.
  • Высокоинтенсивная: 75-90% от МП.

Когда пульс 200 — не страшно

Если вы молоды, хорошо тренированы и не ощущаете симптомов вроде боли в груди или головокружения, пульс 200 может быть допустим на короткое время. Однако это — временное усилие, а не режим на весь забег.

Когда пора остановиться

Срочно снижайте нагрузку и обратитесь к врачу, если

  • Вы чувствуете давление или боль в груди.
  • Появляется одышка или учащённое сердцебиение.
  • Кружится голова.
  • Пульс остаётся высоким даже в покое.

Это может быть не просто перегрузка, а признак аритмии, перетренированности или сердечно-сосудистой патологии.

Как отслеживать пульс

  • Носимые гаджеты (часы, браслеты) удобны, но их точность разная.
  • Нагрудные ремни - самые точные.
  • Метод RPE (по ощущениям): если задыхаетесь и не можете говорить — нагрузка слишком высокая.

Пульс выше 200 ударов в минуту не всегда опасен, особенно у молодых и активных. Но если он не соответствует вашему возрасту или сопровождается тревожными симптомами — это сигнал остановиться и проконсультироваться с врачом. Не геройствуйте — сердцу важна стабильность, а не рекорды.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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