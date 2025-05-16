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Тренируетесь после 50? Вот ошибка, из-за которой мышцы не растут

2:16
Спорт

Фитнес-культура сегодня вездесуща: тренажёры в парках, марафоны в каждом городе, онлайн-тренировки для всех возрастов. Звучит заманчиво, но стоит ли активно заниматься спортом, если вам за 50? Ответ — да, но с поправкой: не спорт, а физкультура. Правильно подобранные нагрузки действительно продлевают жизнь, но вот желание прыгнуть в форму 20-летнего чемпиона может обернуться травмами.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Что меняется после 50 лет

С возрастом организм работает иначе. Замедляется метаболизм, снижается выносливость, появляются хронические боли, ухудшается восстановление после нагрузок. Часто обостряются старые травмы. Добавим к этому избыточный вес, хрупкость костей, гипертонию — и станет понятно: не каждая тренировка будет на пользу.

Что не стоит делать

  • Армейский жим и любые тяжёлые подъёмы над головой — вред для плеч.
  • Прыжки и скакалки - удар по суставам.
  • Бег - даже лёгкий, особенно для новичков, может обернуться травмами.
  • Сложные тренажёры (тяга за голову, тяжёлые разгибания ног) — перегружают суставы.
  • Погоня за чужими результатами - прямой путь к переутомлению и надрывам.

Что полезно

  • Растяжка 2-3 раза в неделю для гибкости и расслабления.
  • Разминка перед каждой тренировкой — обязательна!
  • Кардио в умеренном темпе: велотренажёр, плавание, ходьба.
  • Ходьба (особенно скандинавская) — универсальный способ укрепить здоровье.
  • Лёгкая силовая нагрузка: подъёмы рук с гантелями до уровня плеч, упражнения с собственным весом.
  • Регулярный отдых и восстановление — не роскошь, а необходимость.

Что важно помнить

Никакая активность не должна превращаться в гонку с собой или с соседом. После 50 лет тело требует заботы, гибкости в подходе и умеренности. Нагрузки должны быть регулярными, но посильными, с обязательным контролем самочувствия. Физическая активность в этом возрасте — не способ доказать что-то, а возможность улучшить качество жизни и продлить её активный этап.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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