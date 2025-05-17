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Сила и память в одном флаконе: что даст тренировка пальцев

1:53
Спорт

Считаете, что пальцам не нужна зарядка? Ошибаетесь. Мышцы рук требуют внимания не меньше, чем пресс или спина. Причём не только в детстве, когда мелкая моторика влияет на развитие речи и мозга, но и во взрослом возрасте — чтобы избежать артрита, сохранить ловкость и продуктивность.

Руки
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки

Почему это важно

Пальцы участвуют практически во всех действиях: печатаете, рисуете, носите сумку — они работают. Со временем их сила и гибкость снижается. А если добавить к этому постоянную нагрузку или сидячую работу, риск заполучить остеоартроз возрастает.

Что делать

Достаточно включить в день хотя бы пару упражнений — и результат не заставит себя ждать. Есть 4 направления:

  • Разминка: простые действия вроде растирания рук, вращения запястий и щелбанов. Отлично снимают напряжение после клавиатуры.
  • Силовые упражнения: сжатие мяча, отжимания на пальцах и даже удержание ведра на кончиках пальцев. Главное — не переусердствовать и соблюдать технику.
  • Растяжка: "молитва", "вулканский салют", вытяжение запястий и пальцев. Развивают гибкость, особенно важны при болях или после нагрузок.
  • Упражнения из спорта: перекатывание мячей, падение на стену, тренировка захвата. Повышают выносливость и координацию.

Что даёт результат

Регулярные тренировки усиливают кровоток, снижают боль, улучшают память и речь, повышают стрессоустойчивость и даже нормализуют сон. А в пожилом возрасте сохраняют подвижность и силу.

Совет

Если есть заболевания суставов, не начинайте без консультации с врачом. Он подскажет подходящие упражнения и поможет избежать травм.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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