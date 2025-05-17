Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце слепит, а камеры штрафуют — эти очки спасут ваше зрение и кошелёк
Советский школьный обед: тарелка борща и котлета — вкус коллективного детства
Стала известна дата, когда Глеб Калюжный отправится в армию
Все рыбаки мечтают оказаться здесь — уединённый рай спрятался в глубине Флориды
Дамаск отворачивается от Москвы: Сирия больше не хочет печатать деньги в России
Алевропита: ленивый пирог, который покорит ваше сердце
Эти растения защищают картофель от бед и делают его вкуснее — не знали? Читайте
Забытая жемчужина садов: айва, которая вновь завоевывает наши сердца
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Слышали о стрельбе из лука, и вам стало интересно? Тогда вам стоит узнать об этом получше

2:43
Спорт

Стрельба из лука — не просто спорт, а настоящее искусство, сочетающее силу, концентрацию и тонкую настройку. Кто-то приходит сюда за внутренним равновесием, кто-то — за адреналином и победами. Вот с чего же начать, если вас привлёк этот древний и красивый вид спорта.

Стрельба из лука
Фото: Korea_Olympic_KiBobae_05 by Korea.net 코리아넷, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стрельба из лука

Физика тела и техника выстрела

Прежде чем тратиться на снаряжение, лучше испытать лук в деле. Попробуйте пострелять в клубе или на мастер-классе. Понравилось? Тогда найдите тренера, который поможет освоить базовые навыки. Это не только увеличит шансы попадания в мишень, но и убережёт от травм.

Важно помнить: мышцы привыкают к нагрузке постепенно. ОФП (общая физическая подготовка) — залог выносливости. А ещё - не забывайте, что стрельба даёт одностороннюю нагрузку. Полезно выполнять упражнения для уравновешивания сторон тела.

Некоторые стреляют даже с обеих рук — но это подход для продвинутых, и не всем он подходит.

Материальная база: от лука до карандаша

Оборудование делится на три категории.

Базовое — без него выстрел просто невозможен:

  • Лук;
  • Тетива, полочка и прочее — зависит от модели;
  • Стрелы.

Вспомогательное — делает тренировки и соревнования удобными:

  • Колчан (в зависимости от формата — прямой или удобный лично вам);
  • Защита руки и тела (крага, напалечник и др.);
  • Инструменты для настройки и ремонта: ключи (в дюймах и метрах), клей, воск, линейка и пр.;
  • Подставка под лук, блокнот, карандаш.

Дополнительное — облегчает жизнь на выездных стрельбах:

  • Одежда и обувь по погоде (включая термобельё, дождевик);
  • Рюкзак, перекус, термос, бинокль (без дальномера!);
  • Перчатки, фонарь, стул — всё, что делает выезд комфортнее.

Экипировка должна не только быть удобной, но и нравиться визуально. Это повышает мотивацию — проверено!

Психология: выстрел изнутри

Именно внутреннее состояние часто мешает повторить идеальный выстрел на соревнованиях. Стресс, волнение, давление — всё это влияет на результат. Психологическая устойчивость не приходит сама — с ней нужно работать. Причём регулярно и системно.

Нельзя надеяться, что одна техника медитации спасёт на старте — нужен навык, наработанный в спокойной обстановке.

Важно

Любой дисбаланс между физикой, техникой и психологией скажется на результате. Хорошая стрельба — это гармония этих трёх элементов.

Уточнения

Гармо́ния (др.-греч. ἁρμονία, лат. harmonia - связь, соединение, соответствие, соотношение, от др.-греч. ἁρμόζω - прилаживать, подгонять, а также лат. coaptatio, convenientia) в философско-эстетическом смысле — согласование разнородных и даже противоположных (конфликтных) элементов, слаженность целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей (например, в музыке — консонанса и диссонанса).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Российский шоу-бизнес
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу Аудио 
Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли
Садоводство, цветоводство
Никакой химии: вот чем обрабатывают землю, чтобы кроты ушли Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине
Пропустить нельзя нарушить: где ставить запятую, если за тобой сирена
Этот враг прячется в вашей тарелке и добивает на работе: суставы сдаются первыми
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Теннант прервал молчание о сериале Доктор Кто — но его слова всё усложнили
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем
Москва — Медина без лишнего: как паломники из России полетят в Саудовскую Аравию без пересадок
Забудьте о скручиваниях: эти упражнения прокачивают пресс в 10 раз эффективнее
Почему собака вдруг боится всего на свете — и как вернуть ей спокойствие
Как пустить авокадо в рост, даже если ваша квартира — это не джунгли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.