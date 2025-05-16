Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайное золото в старых телефонах: молочная технология, о которой вы не знали
Не хочешь платить за капитальный ремонт? Тогда перестань делать эти вещи с машиной каждое утро
Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Маленькая страна, огромная история: как добраться до Сан-Марино и почему это стоит того
Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник
Дипломат на Netflix: самый ожидаемый фильм 2025 года бьёт рекорды просмотров
Почему регионы России переживут ценовой бум: сколько будут стоить черешня и другие ягоды

Без тренажёров и гантелей: учёные нашли дешёвую замену лекарствам от давления

2:23
Спорт

Чтобы поддерживать здоровье сердца, вовсе не обязательно часами тренироваться в спортзале или покупать дорогой инвентарь.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Новое исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, доказывает: короткие статические упражнения — вроде приседаний у стены — могут стать эффективным способом снизить артериальное давление. Причем ощутимый результат возможен даже при минимальных временных затратах.

Что говорят данные

Учёные проанализировали 270 рандомизированных исследований, охвативших почти 16 тысяч участников. В центре внимания были изометрические упражнения — то есть такие, при которых мышцы напряжены, но не движутся.

В частности, исследователи изучили влияние: приседаний у стены (когда вы "сидите" у стены, не опускаясь на пол), сгибания ног с удержанием напряжения и сжатия ручного динамометра.

Результаты оказались впечатляющими: изометрическая нагрузка оказала более выраженное влияние на артериальное давление, чем классические кардио или даже силовые тренировки.

Как это работает и сколько времени нужно

Упражнение, которое вы с лёгкостью можете выполнять дома — приседания у стены — оказалось особенно эффективным. Чтобы добиться результата, достаточно:

  • Сидеть у стены по 2 минуты,
  • Затем отдыхать ещё 2 минуты,
  • Повторять цикл несколько раз — всего на 14 минут в день.

При регулярной практике участники снижали систолическое давление в среднем на 10 мм рт. ст., а диастолическое — на 5 мм рт. ст. Это сравнимо с эффектом некоторых медикаментов, но без побочных эффектов.

Нужно ли 150 минут активности в неделю?

Раньше специалисты рекомендовали минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю. Но новые данные показывают: всего 24 минуты изометрической нагрузки в неделю (по 8 минут, 3 раза в неделю) уже могут существенно повлиять на показатели давления.

Это особенно актуально для тех, кто не любит бегать или заниматься интенсивным фитнесом. Приседания у стены, сгибания ног или сжатие динамометра — упражнения, которые можно выполнять дома, в офисе или даже на отдыхе.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Автобус Икарус: венгерский гость на наших дорогах Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Последние материалы
Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Маленькая страна, огромная история: как добраться до Сан-Марино и почему это стоит того
Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник
Дипломат на Netflix: самый ожидаемый фильм 2025 года бьёт рекорды просмотров
Без тренажёров и гантелей: учёные нашли дешёвую замену лекарствам от давления
Почему регионы России переживут ценовой бум: сколько будут стоить черешня и другие ягоды
Бабушкины хитрости: как спасти борщ, если он не удался
ТОП-5 самых знаковых советских и российских самолётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.