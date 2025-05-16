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Старею — и всё больше нуждаюсь в йоге: личный опыт Ферн Коттон

3:05
Спорт

Телеведущая Ферн Коттон — не просто поклонница йоги. За годы она сделала практику частью своего образа жизни, своего способа быть. Уже более десяти лет она выходит на коврик, чтобы, как она говорит, отключиться от шума, найти тишину внутри и почувствовать подлинную радость.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

В интервью журналу Stylist Ферн призналась, что именно благодаря йоге чувствует свободу в теле и уме: "Я могу войти в медитативное состояние, отключиться от повседневного стресса и просто быть".

По её словам, практика возвращает подвижность, снимает скованность и помогает не терять контакт с собой, особенно с возрастом.

На днях она поделилась с подписчиками утренней практикой под музыку The Beatles — лёгким потоком, в котором чувствовалась сила, пластичность и внутренняя собранность. При этом Ферн отметила, что сдержанно работает с телом, стараясь не травмировать лодыжку после недавнего падения.

Утренний поток от Ферн Коттон

Практика начинается с собаки мордой вниз — базовой, но мощной позы, из которой Ферн переходит в её усложнённую вариацию: поднимает одну ногу вверх, удлиняя заднюю линию тела. Это движение активирует мышцы ног и корпуса, готовит тело к более глубокой работе.

Затем следует высокий выпад — шаг вперёд с вытянутой задней ногой. Колено остаётся над полом, бедра расправлены, руки стремятся вверх. Это положение раскрывает тазобедренные суставы и активизирует равновесие.

Далее — Чатуранга Дандасана, или низкая планка. Сильный корпус, опора на ладони, тело параллельно полу. С выдохом — собака мордой вверх, в которой Ферн мягко приподнимает грудь и раскрывает переднюю часть тела. Позвоночник словно струна, напряжение уходит в землю.

На выдохе — снова собака мордой вниз, и затем — грациозный прыжок вперёд, которым Ферн восхитила подписчиков. 

Следом — наклон вперёд (Уттанасана). Глубокий, расслабляющий, с акцентом на вытяжении позвоночника. А потом — усложнение: стоячий шпагат, когда одна нога уходит вверх, а лоб стремится к голени. Это мощное, но элегантное движение требует и гибкости, и концентрации.

Ферн повторяет часть потока: планка, подъём в собаку мордой вверх, возврат в собаку мордой вниз. Затем — низкий выпад с опорой на заднее колено, руки тянутся вверх в мягком прогибе. Всё - на дыхании, без суеты.

Плавно бедра отводятся назад — наклон к прямой ноге, когда грудь стремится к бедру. Это движение мягко прорабатывает подколенные сухожилия, освобождает заднюю поверхность ног.

И финальный аккорд — Хануманасана, или поза обезьяны. Глубокий шпагат, в котором тело замирает в балансе между усилием и покоем. 

Уточнения

Фёрн Ко́ттон (англ. Fearne Cotton; 3 сентября 1981, Нортвуд, Большой Лондон, Англия, Великобритания) — британская журналистка, телеведущая.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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