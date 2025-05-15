Известна причина того, почему McLaren может уничтожить всю Формулу-1

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Главный редактор Motorsport Online Петер Вамоши подробно рассказал о нововведениях, которые могут дать гонщикам McLaren преимущество в полсекунды или даже секунду над преследователями.

Фото: wikimapia by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Пресса Формулы-1 уже несколько недель рассуждает о том, почему McLaren имеет значительное преимущество перед соперниками, особенно на горячем асфальте.

Некоторые эксперты утверждают, что автомобиль из Уокинга лучше всего справляется с шинами, отчасти благодаря охлаждению тормозов, а в качестве фона могут использоваться даже материалы, изменяющие фазовые характеристики.

Немецкое издание Auto Motor und Sport пишет, что Гран-при Майами доказал, что залогом успеха McLaren является не только аэродинамическая прижимная сила. В статье также упоминается, что механики McLaren эффектно скрыли систему охлаждения тормозов на пит-лейн.

Правила строго ограничивают внешнюю конструкцию охладителей тормозов, но внутренний поток воздуха и использование материалов могут быть выбраны по желанию.

Исследователь из университета поделился на YouTube своей теорией о том, чему британская команда обязана своим огромным преимуществом. Мартин Бьюкен написал докторскую диссертацию о материалах с фазовым переходом, поэтому он знаком с обстоятельствами.

Он полагает, что в автомобилях McLaren, вероятно, имеется специальный материал в системе охлаждения тормозов, который регулирует теплопередачу при изменении своего состояния.

Немецкая газета напомнила, что на прошлогоднем Гран-при Австрии команда Red Bull жаловалась на датчики температуры на радиаторах тормозов McLaren.

Главный редактор Motorsport Online заявил в эфире InfoRádio, что определенные различия в интерпретации могут быть использованы для получения преимуществ, и в целом McLaren не сделала ничего, что не разрешалось бы правилами.

Он считает, что именно за такие мелочи можно любить Формулу-1, ведь она показывает, какого прогресса можно достичь благодаря инженерному гению.

Формула-1 — это не только напряженные сражения гонщиков, не менее важно и то, как работает команда в фоновом режиме и какие инновации она придумывает.

Уточнения

McLaren (транслит Макларен, полное название c 2018 года — McLaren F1 Team) — британская автогоночная команда, представляющая собой подразделение McLaren Technology Group.

