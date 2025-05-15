Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Айя-София нуждается в экстренной реставрации? Выявлены уязвимые места
Микробиолог из Бразилии изменила мировой сельхозрынок с помощью одного нового метода — открытие века
Роберт Де Ниро раскритиковал Трампа в речи на Каннском фестивале
Тибор Капу отправится на МКС: уникальная миссия с проведением 30 экспериментов
Идеальный бисквит – это просто: запомните эту температуру масла раз и навсегда
Их ангел-хранитель всегда следит за ними: эти знаки зодиака находятся под особой защитой
Психоделический поворот: совет доктора Трампа вызвал бурю в медицине
Родриго высказался о слухах про возможный уход из Реала
F1: Бергер считает, что Ферстаппен выше Сенны

Известна причина того, почему McLaren может уничтожить всю Формулу-1

2:26
Спорт

Главный редактор Motorsport Online Петер Вамоши подробно рассказал о нововведениях, которые могут дать гонщикам McLaren преимущество в полсекунды или даже секунду над преследователями.

Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)
Фото: wikimapia by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Пресса Формулы-1 уже несколько недель рассуждает о том, почему McLaren имеет значительное преимущество перед соперниками, особенно на горячем асфальте.

Некоторые эксперты утверждают, что автомобиль из Уокинга лучше всего справляется с шинами, отчасти благодаря охлаждению тормозов, а в качестве фона могут использоваться даже материалы, изменяющие фазовые характеристики.

Немецкое издание Auto Motor und Sport пишет, что Гран-при Майами доказал, что залогом успеха McLaren является не только аэродинамическая прижимная сила. В статье также упоминается, что механики McLaren эффектно скрыли систему охлаждения тормозов на пит-лейн.

Правила строго ограничивают внешнюю конструкцию охладителей тормозов, но внутренний поток воздуха и использование материалов могут быть выбраны по желанию.

Исследователь из университета поделился на YouTube своей теорией о том, чему британская команда обязана своим огромным преимуществом. Мартин Бьюкен написал докторскую диссертацию о материалах с фазовым переходом, поэтому он знаком с обстоятельствами.

Он полагает, что в автомобилях McLaren, вероятно, имеется специальный материал в системе охлаждения тормозов, который регулирует теплопередачу при изменении своего состояния.

Немецкая газета напомнила, что на прошлогоднем Гран-при Австрии команда Red Bull жаловалась на датчики температуры на радиаторах тормозов McLaren.

Главный редактор Motorsport Online заявил в эфире InfoRádio, что определенные различия в интерпретации могут быть использованы для получения преимуществ, и в целом McLaren не сделала ничего, что не разрешалось бы правилами.

Он считает, что именно за такие мелочи можно любить Формулу-1, ведь она показывает, какого прогресса можно достичь благодаря инженерному гению.

Формула-1 — это не только напряженные сражения гонщиков, не менее важно и то, как работает команда в фоновом режиме и какие инновации она придумывает.

Уточнения

McLaren (транслит Макларен, полное название c 2018 года — McLaren F1 Team) — британская автогоночная команда, представляющая собой подразделение McLaren Technology Group. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики
Домашние животные
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Идеальный бисквит – это просто: запомните эту температуру масла раз и навсегда
Их ангел-хранитель всегда следит за ними: эти знаки зодиака находятся под особой защитой
Психоделический поворот: совет доктора Трампа вызвал бурю в медицине
Известна причина того, почему McLaren может уничтожить всю Формулу-1
Родриго высказался о слухах про возможный уход из Реала
F1: Бергер считает, что Ферстаппен выше Сенны
Мозг, сердце, энергия: чем помогает витамин B12
Когда цифры врут: в Греции нашли способ рисовать рост экономики без денег
Дженнифер Лопес попала в аварию во время репетиции церемонии награждения, и ей наложили швы на лицо
Жир на животе сдаётся: 6 шагов к плоскому животу от фитнес-гуру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.