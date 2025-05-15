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F1: Бергер считает, что Ферстаппен выше Сенны

1:35
Спорт

Герхард Бергер, который был напарником Айртона Сенны по команде McLaren, заявил, что Макс Ферстаппен уже превзошел бразильца и стал величайшим гонщиком в истории автоспорта.

Гоночный автомобиль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Гоночный автомобиль

Австриец, выступавший в этой категории с 1984 по 1997 год, признался, что в течение многих лет считал Сенну лучшим из всех, но изменил свое мнение после взлета голландца.

"Я думаю, Айртон был одним из лучших в истории нашего спорта. До недавнего времени я бы сказал, что он был величайшим гонщиком всех времен. Но Ферстаппен поднимает планку", — рассказал он в интервью журналисту Лукасу Стюарту.

Он добавил, что Айртон был невероятен как на трассе, так и за ее пределами. Бергеру было трудно быть его коллегой, другом и товарищем по команде одновременно.

Ферстаппен уже выиграл 64 гонки Формулы-1, а Сенна одержал 41 победу. Голландец также выиграл на один титул больше, чем бразилец.

Несмотря на мнение Бергера, дискуссии на эту тему среди экспертов ведутся часто, главным образом потому, что невозможно сравнивать формат и машины той эпохи с сегодняшней Формулой-1.

В эти выходные гонки Формулы-1 пройдут в Имоле, на трассе, где Айртон провел свою последнюю гонку и попал в серьезную аварию, унесшую его жизнь в 1994 году.

Уточнения

А́йртон Се́нна да Си́лва (порт. Ayrton Senna da Silva, 21 марта 1960, Сан-Паулу, Бразилия — 1 мая 1994, Болонья, Италия) — бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира Формулы-1 (1988, 1990 и 1991).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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