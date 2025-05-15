Родриго высказался о слухах про возможный уход из Реала

Футболист Родриго опроверг слухи в социальных сетях о своем возможном уходе из "Реала", сославшись на недавние проблемы со здоровьем и поблагодарив за оказанную поддержку, в то время как тренер Карло Анчелотти сообщил, что он не играл в последнем "Класико" из-за температуры и боли в ноге.

Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реал Мадрид

В кратком сообщении, опубликованном в историях на его странице в соцсети, номер 11 поблагодарил всех за слова поддержки на фоне физического лечения, которое он проходил в последние недели, и косвенно упомянул эти слухи.

"Спасибо за все сообщения и беспокойство. Я скоро вернусь. Перестаньте творить", — написал Родриго, который не играл с конца апреля.

В классическом матче чемпионата Испании против "Барселоны", который состоялся в прошлое воскресенье, 11-го числа, Родриго был включён в состав, но не покинул скамейку запасных. Los Merengues потерпели поражение со счетом 4-3. На послематчевой пресс-конференции тренеру Карло Анчелотти задали вопрос о нападающем.

По словам итальянца, Родриго страдал от высокой температуры и был не в лучшем эмоциональном состоянии.

"Во время тренировки он почувствовал дискомфорт в ноге, я не знаю, в какой именно. И он был нездоров, он не оправился от лихорадки. После этого было много спекуляций. Все испытывают особую привязанность к Родриго, особенно я. Когда игрок нездоров, он не в лучшем эмоциональном состоянии", — ответил он.

Уточнения

Ка́рло Анчело́тти (итал. Carlo Ancelotti; род. 10 июня 1959[…], Реджоло, Эмилия-Романья) — итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции центрального полузащитника.



