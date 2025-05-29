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Холодные дни – горячие тренировки: пасмурная погода поможет в достижении фитнес-целей

2:23
Спорт

С приходом холодных фронтов в ряд регионов страны многие люди чувствуют себя немотивированными поддерживать привычный режим физической активности. Однако низкие температуры могут быть союзником в тренировках, а не препятствием. Это связано с тем, что контролируемое воздействие холода может активировать полезные механизмы в организме, такие как термогенез, стимулирующий сжигание калорий, и модуляцию иммунной системы.

Зимняя пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя пробежка

Регулярная физическая активность необходима круглый год, но в холодную погоду она может быть ещё более стратегической. Организму требуется больше энергии, чтобы оставаться в тепле, что естественным образом ускоряет обмен веществ. Кроме того, физические упражнения помогают бороться с типичной вялостью холодных дней.

5 причин заниматься физической активностью даже в холода:

Ускоряет обмен веществ 

В холодную погоду организму приходится прилагать больше усилий для поддержания внутренней температуры. Эти дополнительные метаболические усилия в сочетании с тренировками могут увеличить расход калорий и помочь в снижении веса и формировании рельефа мышц.

Укрепляет иммунную систему

Поддержание активности организма помогает регулировать иммунные функции, делая организм более устойчивым к вирусам и респираторным инфекциям, которые очень распространены осенью и зимой.

Улучшает настроение 

Из-за коротких дней и меньшего воздействия солнца люди часто чувствуют себя более сонными, раздражительными или подавленными. Физические упражнения стимулируют выработку гормонов, таких как эндорфины и серотонин, которые приносят ощущение благополучия и энергии.

Защищает суставы 

Регулярные движения помогают поддерживать смазку суставов и гибкость мышц, предотвращая травмы и дискомфорт, которые имеют тенденцию усиливаться в холодную погоду из-за скованности тела.

Помогает поддерживать дисциплину

Прерывание тренировок из-за холода может привести к снижению результатов. Поддержание этой привычки даже в самые трудные дни укрепляет дисциплину и обеспечивает непрерывное физическое и умственное развитие.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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