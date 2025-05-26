Подтянутый и рельефный живот вам гарантирован: 6 упражнений для похудения и красивого пресса

3:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие люди считают, что добиться рельефного живота — практически неосуществимая мечта. Но на самом деле это не совсем так.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Однако большая проблема заключается в том, что у большинства этих людей нет терпения, необходимого для достижения конечной цели. Другими словами, секрет кубиков пресса — в постоянстве.

Не новость, что для того, чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий. Поэтому вам необходимо тратить больше энергии на физические упражнения и потреблять меньше калорий с пищей. Но без преувеличения.

Помимо недостатка терпения, еще одной распространенной ошибкой тех, кто хочет иметь рельефный живот, является переоценка роли мышц пресса. В конце концов, это упражнения, которые задействуют мышцы в этой области. Но сами по себе они не сжигают жир. Поэтому важно сочетать укрепление мышц живота с эффективной стратегией снижения веса.

Упражнения на пресс:

Бег на месте

Выполняйте бег на месте, применяя те же характеристики бега со смещением, помня о первостепенной важности держать ноги и руки скрещенными. Высота колена зависит от уровня вашей физической подготовки. Новичкам следует выполнять работу легко, выполняя движения плавно.

Доска

Положите локти на пол, на коврик или что-то мягкое. Это может быть подушка. Поддерживайте ровное положение позвоночника, бёдер и ног, активируя мышцы живота, а также ягодиц.

Прыжки на месте

Безопасное, не травмирующее упражнение. Переместите ноги и руки в правую сторону, вернитесь в исходное положение и в этот момент. активируйте живот. Сделайте тот же жест, теперь двигаясь влево.

Скручивания + подъём бёдер

Мы сочетаем укрепление мышц живота с укреплением ягодичных мышц и подколенных сухожилий, которые необходимы для защиты позвоночника и улучшения эстетического эффекта за счет выравнивания осанки.

Выполните упражнение на пресс, выдыхая воздух во время сгибания, вернитесь в исходное положение, поставьте ноги на пол и поднимите бёдра, активируя ягодичные мышцы, удерживая это положение не менее двух секунд.

Скалолаз

Обопритесь обеими руками на уровне плеч и на ширине плеч, слегка согнув локти. Поочередно выполняйте движения ногами, не забывая во время движения задействовать живот. Скорость может варьироваться от ходьбы для новичков до бега для более продвинутых игроков.

Велотренажер для пресса

Отличное упражнение для пресса, которое развивает сгибание и разгибание ног. Выполняйте сокращение мышц живота вращательными движениями, чередуя руки и ноги. Выдыхайте, когда приближаете правый локоть к левому колену. Вдохните и поменяйте сторону, не забывая задействовать живот. Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

