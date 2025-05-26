Как быстро набрать мышечную массу: секреты, о которых вам еще не рассказали

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Подавляющее большинство людей хотели бы знать, как быстро набрать мышечную массу. В конце концов, особенно те, кто регулярно занимается физическими упражнениями, знают, как трудно добиться гипертрофии. Однако спешка — один из главных врагов стремления к обретению объемных и рельефных мышц.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спорт зале

"Набор мышечной массы — это хронический процесс, то есть это мышечная перестройка, которая требует времени. Чтобы мышечная масса значительно увеличилась, тренировки, диета и отдых должны быть очень хорошо отрегулированы и соответствовать этой цели", — говорит преподаватель физкультуры Гильерме Алмейда.

Чтобы ваш организм эффективно отреагировал, значительно увеличив размер мышц, потребуется не менее восьми-двенадцати недель. Эта реакция полностью индивидуальна.

Поэтому не стоит забывать о необходимости поддерживать хорошую частоту тренировок. Выполняйте упражнения с правильной интенсивностью и объемом, чтобы способствовать гипертрофии, скорректируйте свой рацион питания в соответствии с этой целью и регулярно отдыхайте.

Уточнения

Гипертрофи́я (от др.-греч. ὑπερ- «чрез, слишком» + τροφή «еда, пища») — увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных факторов.

