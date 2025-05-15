Звезда Барселоны перенес срочную операцию и пропустит заключительный отрезок сезона

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес перенес экстренную операцию из-за аппендицита и выбыл до конца сезона, а также может пропустить матчи сборной Испании в Лиге наций.
25-летний нападающий, являющийся постоянным игроком команды Ханси Флика, вряд ли снова выйдет на поле в этом сезоне.
"Операцию провели врачи Королеу и Боррас в госпитале Барселоны под наблюдением медицинской бригады клуба", — сообщает испанская команда.
Поскольку чемпионство в Ла Лиге уже близко, каталонской команде осталось провести три игры до конца сезона.
Оставшиеся два матча пройдут против "Вильярреала" и "Атлетика". "Барселона" лидирует в турнирной таблице с 82 очками, что на четыре больше, чем у "Реала", у которого 78 очков и который уже играл в этом туре.
В зависимости от времени восстановления Ферран также может пропустить матчи Лиги наций в составе сборной Испании. В полуфинале конкурса "La Fúria" встретится с Францией.
Ферран Торрес проводит волшебный сезон в "Барселоне". Выступая за клуб, он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 45 матчах.
Ферра́н То́ррес Гарси́я (исп. Ferran Torres García; род. 29 февраля 2000, Фойос) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.
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