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Теннисист Григор Димитров обогнал Джоковича, Алькараса и Зверева

1:02
Спорт

Болгарская звезда тенниса Григор Димитров установил впечатляющий рекорд по количеству выигранных тай-брейков за последний год.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Он занимает третье место по успешности в мировой теннисной элите за последние 52 недели, выиграв 75% тай-брейков, в которых он принимал участие. Благодаря этому теннисист оставляет позади таких игроков мирового класса, как Новак Джокович, Карлос Алькарас и Александр Зверев, у которых процент успеха ниже.

Григор Димитров третий по количеству побед в тай-брейках за последние 12 месяцев.

За последний год самым успешным теннисистом в тай-брейках стал Джордан Томпсон, чей показатель успешности составил 84,6%. На втором месте — первая ракетка мира Янник Синер с результатом 80,6%. Бронза у Григора Димитрова с 75%.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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