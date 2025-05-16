100-летние люди рассказали, как сохранить стальную силу мышц в любом возрасте

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Японские долгожители, которым по 100 лет, приседают каждый день до 90 раз из-за традиции сидеть на полу.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Пастухи из высокогорных регионов в преклонном возрасте проходят по 35 км в день за своим стадом.

"Такие примеры подтверждают тезис: естественная активность поддерживает здоровье", — считает доктор медицинских наук, врач Антон Наумов.

По его словам, старение лучше рассматривать не как естественный процесс, а как болезнь, которую можно и нужно лечить.

Чаще всего пожилые люди страдают из-за нарушений опорно-двигательного аппарата.

Особое внимание привлекает остеосаркопения — сочетание остеопороза и саркопении. Недуг затрагивает от 13% до 23% людей старше 60 лет.

Чтобы сохранить активность, силу мышц и крепость костей:

Употребляйте белок: 1,5-2 г белка на кг веса в день. Живите в комфортных условиях. Важно в доме ваших старших убрать с пола коврики и провода. Помогут и поручни в ванной, и "умные" браслеты с сигналом о падениях, которые сообщают дистанционно по кнопке SOS, что человеку нужна помощь в случае, если он упал и не нажимает кнопку отмены экстренного вызова дольше 2-х минут. Занимаетесь спортом.

Прогулки — ходьба и простые упражнения, например, от Японской ортопедической ассоциации, которые уже за 8 недель регулярного выполнения укрепляют мышечную массу и баланс:

Поднимите ногу на 5 — 10 сантиметров и стойте 1 минуту. Сделайте по 3 повторения для каждой ноги.

Приседание и возвращение в исходную позицию (цикл в 5 секунд).

1 — 3 раза в день по 5 — 15 приседаний.

Поднимайтесь на носочки пальцев 2 — 3 раза в день по 10 — 20 подъемов, пишет KP. RU.

Уточнения

Си́ла — физическая векторная величина, являющаяся мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля.

